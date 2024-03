Não sou adepto da pesquisa quantitativa para descobrir se um candidato é competitivo ou não. São os desejos e sentimentos dos eleitores identificados pela pesquisa qualitativa mais a atenta análise de conjuntura que possibilitam sugerir as chances de um candidato. Desde o ano passado, leio e escuto que atores políticos têm feito pesquisas tradicionais de intenção de voto para verificarem se Michele Bolsonaro é competitiva.

Michele Bolsonaro é candidata competitiva. Afirmo isto em razão de: 1) 46% desaprovam o governo Lula (Pesquisa Genial/Quaest, 27/02/2024); 2) Entre os evangélicos, o governo Lula é reprovado por 62% (Pesquisa Genial/Quaest, 27/02/2024); 3) O bolsonarismo é manifestação moral que se contrapõe ao lulismo e ao petismo. Estes três indicadores garantem a competividade da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Contudo, os dados apresentados acima correspondem ao presente e não, necessariamente, ao futuro. Se as eleições fossem hoje, Michele Bolsonaro poderia disputar o 2° turno contra o presidente Lula. Todavia, como estarão os três indicadores apresentados na eleição de 2026? Em agosto de 2023, 60% aprovavam o trabalho que o presidente Lula estava fazendo (Pesquisa Genial/Quaest). O produto interno bruto brasileiro (PIB) registrou alta em 2023 de 2,9%. Os juros estão em declínio e inflação controlada. O consumo dos lares brasileiros teve alta de 3% no ano passado. Portanto, se os indicadores apresentados estiveram melhores em 2026? Michele Bolsonaro diminui as suas chances de estar no turno final.

Existem ameaças ao bolsonarismo por parte das instituições que podem ter consequências no mundo político e na opinião pública. Se Jair Bolsonaro for preso, como reagirão os políticos e eleitores? Com Bolsonaro preso, novos atores, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, brigarão pelo eleitorado de Bolsonaro? Ao entrarem conflito, o fim serão três candidaturas à presidência da República (incluso Michele Bolsonaro), ou apenas uma representando o bolsonarismo? Caso ocorra melhora do desempenho econômico do Brasil, o lulismo conquistará maior apoio dos evangélicos? Porcentual majoritário dos católicos votará em Michele Bolsonaro?

As indagações apresentadas representam dúvidas, as quais, neste momento, não tenho respostas, apenas hipóteses. Michele Bolsonaro é sim competitiva em um ambiente de baixo crescimento econômico e de escândalos envolvendo o PT. Em ambiente com crescimento econômico e sem escândalos, a sua competitividade diminui. Portanto, as chances de sucesso de um candidato dependem da conjuntura vindoura.