Foto: Paulo Paiva/ Sport Club do Recife João Ricardo e João Silva disputam lance no jogo Fortaleza x Sport, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025

O anúncio do departamento médico do Fortaleza de que o goleiro João Ricardo está fora do restante da temporada 2025 causou surpresa, mas, internamente, valorizou a postura que o arqueiro teve em meio às dores causadas pela tendinite no ombro direito, apurou a coluna.

A primeira vez que o camisa 1 acusou o problema foi antes do jogo contra o Palmeiras, no qual foi desfalque. Para atuar no confronto direto diante do Sport, na rodada seguinte, João se dispôs ao sacrifício: tomou injeção e medicação para ter condições de entrar em campo.

O desempenho decisivo do goleiro, com uma grande defesa nos minutos finais, foi celebrado no Pici. Dias depois da partida, porém, João Ricardo voltou a relatar dores, retomou tratamento para diminuir a inflamação e foi desfalque contra São Paulo e Juventude.

Diante da persistência do quadro, o jogador fez novos exames de imagem, que apontou desgaste do tendão e passará por cirurgia, sendo desfalque por seis meses. O procedimento deverá ser realizado nos próximos dias.

Sem o camisa 1, o técnico Martín Palermo deve manter Brenno como titular no gol e ainda tem Helton Leite, Vinícius Silvestre e Magrão como opções para a posição.