Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas
Depois de 99 dias, a passagem de Martín Palermo pelo Fortaleza chegou ao fim nessa quinta-feira, 11. O treinador era a prioridade do Tricolor, mas optou por não renovar o contrato para 2026, apesar de o clube estar disposto a manter o salário de nível da Série A mesmo após o rebaixamento, apurou a coluna.
Palermo ficou valorizado no mercado — sobretudo brasileiro — após comandar a reação do Leão na reta final do Brasileirão, chegando à última rodada fora do Z-4 e dependendo apenas de si para não cair, o que não conseguiu evitar. Em meio à dança das cadeiras para o próximo ano, entrou no radar de outros clubes.
O Fortaleza aceitaria até manter o salário de 2025 para o próximo ano para ficar com o comandante argentino e incluiria bônus em caso de acesso para a Série A, mas El Titán sinalizou que não queria trabalhar na Segundona por projeto de carreira e não avançou nas conversas sobre renovação.
Os dirigentes do Leão já sabiam que teriam dois empecilhos para manter Palermo, apesar da boa relação e da rápida identificação em três meses: uma eventual redução de salário e a vontade de trabalhar na Série B. As cifras eram consideradas um ponto mais viável de alinhar, mas a queda de divisão nacional pesou.
As partes tinham se reunido na segunda-feira passada, 8, e tiveram outros contatos na semana, já com o treinador de férias na Argentina. Diante da decisão de Palermo, o Tricolor foi ao mercado e contratou Thiago Carpini para 2026.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.