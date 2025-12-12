Logo O POVO+
Por renovação, Fortaleza aceitaria bancar salário "de Série A" para Palermo
Foto de Afonso Ribeiro
Coordenador do Esportes O POVO. Jornalista curioso sobre os bastidores do mundo da bola e apaixonado pelo jogo nas quatro linhas

Por renovação, Fortaleza aceitaria bancar salário "de Série A" para Palermo

Tricolor estava disposto a manter os valores do contrato de 2025 para a próxima temporada, mas o treinador argentino não quis trabalhar na Série B
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Palermo Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) (Foto: Samuel Setubal)
Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-12-2025: Palermo Fortaleza x Atletico Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Depois de 99 dias, a passagem de Martín Palermo pelo Fortaleza chegou ao fim nessa quinta-feira, 11. O treinador era a prioridade do Tricolor, mas optou por não renovar o contrato para 2026, apesar de o clube estar disposto a manter o salário de nível da Série A mesmo após o rebaixamento, apurou a coluna.

Palermo ficou valorizado no mercado — sobretudo brasileiro — após comandar a reação do Leão na reta final do Brasileirão, chegando à última rodada fora do Z-4 e dependendo apenas de si para não cair, o que não conseguiu evitar. Em meio à dança das cadeiras para o próximo ano, entrou no radar de outros clubes.

O Fortaleza aceitaria até manter o salário de 2025 para o próximo ano para ficar com o comandante argentino e incluiria bônus em caso de acesso para a Série A, mas El Titán sinalizou que não queria trabalhar na Segundona por projeto de carreira e não avançou nas conversas sobre renovação.

Os dirigentes do Leão já sabiam que teriam dois empecilhos para manter Palermo, apesar da boa relação e da rápida identificação em três meses: uma eventual redução de salário e a vontade de trabalhar na Série B. As cifras eram consideradas um ponto mais viável de alinhar, mas a queda de divisão nacional pesou.

As partes tinham se reunido na segunda-feira passada, 8, e tiveram outros contatos na semana, já com o treinador de férias na Argentina. Diante da decisão de Palermo, o Tricolor foi ao mercado e contratou Thiago Carpini para 2026.

Foto do Afonso Ribeiro

