Língua afiada: Osvaldo Azin detona SAF do Fortaleza na Cadeira Elétrica do Trem Bala

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11.01.2024: Osvaldo Azim, ex-presidente do Fortaleza, no Trem Bala

OSVALDO Azin, ex-presidente do Fortaleza, hoje comentarista da Rádio Clube, onde diariamente apresenta um programa esportivo cedo da manhã, foi o convidado da Cadeira Elétrica, do Trem-Bala, todo dia, meio-dia, pelo YouTube do O POVO.

DIANTE das feras do Trem-Bala, Sérgio Ponte, Liuê Góes e J. Lacerda, além deste locutor que vos fala, o ex-presidente do Fortaleza não poupou ninguém da atual diretoria tricolor, exceção feita a Geraldo Luciano, que tinha renunciado dias antes. As razões e os motivos dessa renúncia não convenceram.

— "ESSA tal de SAF é uma farsa", disparou a primeira rajada. "Foi um golpe, isso mesmo, um golpe do Marcelo Paz para se perpetuar no cargo e ganhar muito mais. Aí vem dizer que é por amor." E bradou — "É uma safadeza, uma grande safadeza".

A PARTIR daí não parou mais, sequer para respirar — "Muito me admira o Alex Santiago aceitar ser presidente do Fortaleza sabendo que não passará de uma rainha que governa, mas não manda em nada. Não assina sequer um papel, não tem o direito de vender nenhum jogador, mas fica lá posando de presidente, por questão de vaidade. Onde já se viu?".

CONTINUOU falando sem cessar. E tome desabafo — "Como querer transparência de uma empresa onde só um manda? O Marcelo foi um grande presidente, não discuto, até o momento em que a vaidade lhe subiu a cabeça. Passou a ganhar dinheiro do Fortaleza ao transformar o clube numa empresa. Uma remuneração gorda, além de remunerar também os diretores, se não me engano 18 ao todo."

OSVALDO Azin nem tomou fôlego, queria desabafar, sentiu-se à vontade — "Fortaleza Esporte Clube é grande, é imenso, é glória do futebol cearense. Não precisava se transformar numa associação. Associação é para clube suburbano. Recentemente perdeu o Gustavo Coutinho, um grande artilheiro, vendendo por um preço baratíssimo, jogador feito na casa."

NÃO perdeu tempo para criticar o Conselho Deliberativo, que aprovou a mudança do Fortaleza para Sociedade Anônima do Futebol. "Será que os conselheiros não perceberam que aquilo seria um golpe?" — indagou umas três vezes.

OSVALDO Azin assumiu, anos atrás, o Fortaleza porque, segundo ele, não tinha quem quisesse o clube. "Vou revelar uma coisa: quando cheguei ao Fortaleza não tinha nada. Nem a luz funcionava. Aguentei firme, botei ordem na casa, para restabelecer a credibilidade e a tradição do Fortaleza Esporte Clube".

QUANTO mais Osvaldo Azin desabafava na Cadeira Elétrica do Trem-Bala, mais não tinha vontade de parar.

"GOLPE & SAFADEZA"

— "DEVO dizer que cinco conselheiros escolheram o Marcelo como executivo, ou então não perceberam que se tratava de um golpe para ele, Marcelo, se eternizar. Só sairá de lá quando quiser e, claro, não vai querer".

— "FICO a me questionar por que só cinco votaram ou, melhor dizendo, não votaram, indicaram. Digo mais — o Conselho é também culpado de toda essa situação e por aceitar tudo isso. Foi negligente, omisso, aceitando passivamente. O Conselho é inerte e a SAF, volto a repetir, se for o caso um milhão de vezes, é uma safadeza. Fortaleza tem história, tem passado, tem tradição, tem que ser respeitado. Tudo isso foi desconhecido."

— "PERGUNTO e repito mais uma vez. O Fortaleza ganhou o que ano passado? Só esse Campeonato Cearense que está desmoralizado e esvaziado pelo Mauro Carmélio, que não faz nada. É muito pouco para quem prometeu tanto."

— "JURO que não quero acreditar, me nego a acreditar, que os filhos do Delfino e do Ribamar Bezerra queiram assumir o lugar do Geraldo Luciano no Conselho de Administração da SAF. O Geraldo caiu fora quando pressentiu que o negócio não era como ele tinha imaginado."

MEDO?

— "DEVIA, isto sim, vir a público e contar toda história. A torcida precisa saber de toda a verdade. O Geraldo tem medo de que ou de quem? Do Marcelo? Não acredito."

J. LACERDA resolveu encostar Osvaldo Azin no canto da parede — "E por qual razão você não aceitou a presidência do clube, quando mais precisava de você?". Azin não perdeu o mote —" Para quê? Ficar olhando para as paredes, ficar vendo futevôlei, fazer figura de papelão?".

AS ligações para o programa não paravam, bateram recorde. Todos queriam questionar o ex-presidente do Fortaleza. Não havia como, até porque Azin não dava chance. Queria desabafar e o fez à vontade, pouco sendo interrompido. Parecia ser o espaço de que precisava para ser ouvido, como se a tribuna fosse só sua ou estivesse diante do microfone da sua emissora.

DIREITO DE RESPOSTA

ANTES que esqueça. As pessoas citadas pelo ex-presidente do Fortaleza ficam inteiramente à vontade para, se for o caso, ocupar o mesmo espaço dele e fazer uso como direito de resposta.