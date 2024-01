Secos e molhados: as chegadas e saídas de Ceará e Fortaleza para 2024

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-01-2023: Apresentação do Goleiro Fernando Miguel no Ceará, na Sede do Ceará no Porangabussu. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

ENQUANTO a bola não voltar a rolar, dentro de uma semana, entremos na fase de contratações de reforços, especialmente Fortaleza e Ceará. O entra e sai já se iniciou, maioria jogadores desconhecidos. Esqueça vinda de reforços de primeira linha, até porque o futebol brasileiro ficou esvaziado desse tipo de produto.

BOMBA de mil megatons, como se alardeava num passado não tão distante, podem esquecer. Esse produto no futebol brasileiro está em extinção já faz bom tempo.

A MAIORIA mandou-se para a Europa, para voltar um pouco mais adiante, quando atravessar a fronteira dos 30 anos, na chamada volta ao lar paterno. Também conhecido como o cemitério dos elefantes.

POR essas bandas, então, podem tirar o cavalo da chuva. Fortaleza e Ceará, em primeiro plano, já estão com seus elencos completos. Com direito a requentar o café, como a ida do goleiro Fernando Miguel do Tricolor para o rival maior. Fará falta? Nem tanto.

BOM goleiro, sem dúvida, nem tanto assim que possa ser lamentado. Para seu lugar, o Fortaleza tratou logo de calafetar a posição com a vinda de Santos, sem tanta vez no Flamengo. Tricolor, com dinheiro em caixa, fará contratações pontuais. A equipe do ano passado deverá ser repetida na maioria das posições.

CAIO Alexandre, jogador mais badalado do elenco tricolor, deverá ganhar novos horizontes. Ainda não se sabe quais, porém, não faltará mercado pra ele.

FARÁ falta ao Tricolor? Até certo ponto. Seu lugar poderá ser preenchido por outros dentro do próprio elenco. Hércules, prata da casa, é a bola da vez. Foi testado ano passado, deu conta do recado. Aprovado ao passar pelo pente fino do técnico Vojvoda.

QUASE UM TIME

CEARÁ, por seu lado, radicalizou. Fez uma limpeza no elenco e partiu atrás de reforços. Todos, indistintamente, com o aval do técnico Mancini. Tradução — se não derem nos couros, ou seja, Alvinegro não sair do lugar, os torcedores saberão de quem cobrar. Total de dez, quase um time completo.

PRESIDENTE JP, em seu estilo sóbrio, sem arroubos, cercou-se de gente que manja do futebol. Um deles, o ex-atleta Ricardinho, a quem cabe avaliar, ao lado do novo executivo, os reforços que estão chegando. Limpeza no elenco, sim. Alvinegro não podia era continuar com aquele mesmo elenco que fracassou rotundamente no ano que passou. Gosto da forma sóbria como JP conduz os destinos do Ceará, até na maneira de falar. Sem arroubos, até parece medir, cautelosamente, cada palavra.

POR ser um homem sempre ligado às finanças, estabeleceu um teto para a folha de pagamento e não pretende romper. Todos dizem a mesma coisa, mas raramente cumprem com o que prometem, especialmente quando houver cobranças. O grito das arquibancadas soa forte quando se instala o descontentamento.

OBJETIVO MAIOR

NINGUÉM desconhece que a principal meta do Ceará é retornar ao patamar maior do futebol brasileiro, livrando-se das garras da Segundona. Como objetivo, não custa nada sonhar. Não tira pedaço, nem é pecado. A queda, disse uma vez, repito mil, teve efeitos de uma catástrofe.

TERÃO aprendido a lição? Difícil se saber, não há bola de cristal para prever o que poderá acontecer num ano que só agora começa a sair das fraldas. Ao menos houve limpeza no elenco, recheado de bonzinhos e medíocres. E a nova leva que chega será superior? Se não for, o Alvinegro estará perdido e mal pago.

QUEM CHEGA

FORTALEZA anunciou a contratação de Luquinhas, por ele investindo acima de R$ 7 milhões. Alguém, por acaso, terá alguma vez ouvido falar no Luquinhas? Chama-se Lucas Lima Linhares, o L.L.L. Prazer...

EFEITOS DA COPINHA

CEARÁ e Fortaleza disputam a Copinha em São Paulo. Boa vitrine para avaliar esses novos jogadores saídos das equipes inferiores. Se é de contratar desconhecidos, não seria menos oneroso dar vez aos jogadores das bases? Prometem sim, mas raramente dão chance. Preferem o prato feito ou requentado.

SEM RESPOSTA

DIRETORIA do Fortaleza, com especialidade Marcelo Paz, que virou CEO do Tricolor, ou seja, o executivo que manda e dá as cartas, os outros balançam a cabeça, optou em não dar resposta às críticas ácidas do ex-presidente Osvaldo Azin, na Cadeira Elétrica do Trem-Bala. Mas o tempo dirá se ele, Azin, tinha ou não razão.

QUANTO à SAF, volto a repetir mil vezes que mil entre mil torcedores não sabem entender o seu significado. Quando o time entrar em campo, gritarão "Leão, Leão" ou "SAF, SAF"?