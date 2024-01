A mesma cantilena: a bola vai voltar a rolar no Campeonato Cearense

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia Bola do Campeonato Brasileiro Série A 2023

O COMEÇAR de novo é sempre um filme repetitivo, feito reprise, por vezes sem qualquer graça. Não só aqui como em qualquer lugar do mundo. Enquanto a bola não começar a rolar, a cantilena será essa. Choverão boatos, especulações, disse-que-disse, nada que possa causar qualquer impacto. Aliás, "impacto", risquem também esse termo do mapa.

O QUE poderia mudar o rumo da prosa? Fica até difícil tentar saber. Ora, se o futebol brasileiro está em baixa, imaginem o nosso futebol cearense, perdido nessa selva de esquecimento.

ORA, se não muda calendário, pelo menos isso, como esperar que se mude alguma coisa? Nem em sonho. Como será o nosso campeonato, que só começa na próxima semana? Nada mudará, também. Um longo, cansativo e penoso itinerário, para no final dar o de sempre, quer dizer, Ceará e Fortaleza ou vice-versa. Os demais apenas rechearão o bolo confeitado, fazendo número.

OS Estaduais são feitos com a finalidade única e exclusiva de servir de trampolim para a reeleição dos presidentes de federações. Caso de Mauro Carmélio e tantos outros que o precederam. Sempre foi assim e também não mudará. Mauro passará o bastão no dia que bem entender e quando entender. Não pode haver melhor emprego do mundo.

OUTRO dia, a propósito do tema, fui abordado por um conhecido querendo saber se os presidentes de federações são remunerados. Evidente que sim, mas eles jamais revelarão o valor. Consta que a CBF destina a cada um deles uma verba especial a cada final de mês. Pode ser. Passo batido.

EVIDENTE que a CBF quer mantê-los sob controle, pois é através deles que o presidente da entidade se reelege quantas vezes entender. Esse ritual já atravessa anos e continuará assim até o final dos tempos. Quem tem interesse em mexer nesse panelão? Muito menos os clubes, que são bem aquinhoados. Como isso funciona, outra vez passo batido. Um segredo digno de competir com o segredo da maçonaria.

CHURUMELOS à parte, o que está por vir esse ano, cara-pálida? O mesmo de sempre. Estaduais, Copa do Nordeste, outro grande engodo, Copa do Brasil, até desembocar no Brasileirão. Até lá, a estrada é longa e o caminho é deserto, como a história do Chapéuzinho e do Lobo Mau.

FAÇO pergunta absolutamente inútil e idiota — alguém tem dúvida de que na decisão estarão Fortaleza e Ceará? Há quanto tempo os rivais protagonizam o mesmo final? Desde quando Adão era menino. Nem puxo pela minha trêfega memória para descobrir quando aconteceu uma decisão sem que tricolores e alvinegros não estivessem presente.

COMO este futebol divino e maravilhoso dá de tudo, aconteceu um ano em que por conta de tanta confusão e brigas no tapetão, resolveram proclamar quatro campeões. Nesse rolo lá estava o Gentilândia, do meu precioso amigo Mário Degésio, uma das raras amizades que fiz no futebol. Dava gosto bater papo com ele, horas e horas. Degésio era do mesmo time do Raimundo Santana, outra amizade que fiz e perdurou até sua morte.

SEM IR ALÉM DA CONTA

DETENHO-ME em ouvir, final de semana, uma entrevista do presidente do Ceará, João Paulo Silva, o J.P., levado pelo Sérgio Ponte ao seu programa. Discreto até onde se pode ser, João Paulo relutou bastante antes de aceitar o convite do Sérgio. O que era para dizer foi dito, sem arroubos, nem firulas. J.P. ia direto ao ponto, sem fazer tantos arrodeios. Ele é cria do Robinson de Castro, cuja cartilha sabe de cor e salteado.

NÃO fez promessas mirabolantes, apesar do Sérgio, o melhor entrevistador do nosso rádio esportivo, ter forçado a barra com direito algumas cascas de banana. J.P. é sóbrio por natureza, sequer levanta a voz.

LÁ para as tantas, soltou essa — "Não posso, não devo, não farei loucuras na presidência do Ceará, contanto nossos compromissos sejam honrados, mantendo as finanças sob controle. Dirigir um clube como o Ceará requer muita responsabilidade. Estarei atento a tudo. Darei dois expedientes diariamente, até três, se for o caso."

SOBRE mudanças dos estatutos, João Paulo afirmou com toda clareza — "Eles estão sendo elaborados e serão submetidos ao crivo do Conselho Deliberativo. O que for aprovado será seguido à risca. Não consta de que haja remuneração para a diretoria. Prefiro aguardar".

QUANTO ao time para atual temporada, J.P foi direto ao ponto — "O elenco está formatado, caberá ao técnico Mancini dar a sua cara. Se foi bisado no cargo é porque fez bom trabalho, lamentando apenas que, ano passado, tenha chegado um pouco tarde. Agora, que vai iniciar do zero, tem tempo suficiente para dar ao Ceará a cara que a torcida espera".

A PROPÓSITO. Na primeira amostragem do novo time do Ceará, em treino aberto realizado no PV, o estádio ficou entupido. Prova provada de que a torcida dará apoio irrestrito aos novos tempos que estão por vir nos arraiais alvinegros. Disputar a Segundona foi um baque, que ficou atravessado feito espinha de tubarão, nem se discute.