Joios e trigos: as chegadas e saídas de Ceará, Ferroviário e Fortaleza para 2024

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Volante Caio Alexandre em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

ZAGUEIRO Luiz Otávio, do Ceará, que raramente se contunde (quem, por acaso, lembra a última vez?), ficará de fora por quase um ano ou, quem sabe, toda temporada, a não ser tenha recuperação rápida. Pode ser, mas a idade não ajuda. Luiz Otávio, caso raro no futebol, jamais ficou no banco.

AO renovar seu contrato, até por questão de justiça, mesmo sem acréscimos no salário, Alvinegro não fez mais do que sua obrigação.

MUDANÇA DE ROTA

CAIO Alexandre, apontado como melhor jogador da temporada, embora não necessariamente goleador, sonhou com o Palmeiras, foi bater no Bahia, comandado pelo Ceni, cujo aprendizado como técnico foi todo no Fortaleza. Caio pode até não ter concretizado seu sonho, embora geograficamente bem mais perto.

PIA BATISMAL

DORIVAL Júnior, novo técnico da seleção brasileira, esteve duas vezes no futebol cearense. A primeira dirigiu o Fortaleza, início de 2005, na vitoriosa gestão de Ribamar Bezerra, posteriormente comandou o Ceará, saindo daqui para o Flamengo, onde demorou pouco tempo.

REPÓRTER Miguel Júnior, guardião da minha memória, com ele conviveu no Fortaleza. Perguntei-lhe qual seu estilo de trabalho.

PRONTA resposta — "Ele não é afeito a dar bronca em seus comandados, usando a arma do diálogo, tipo professor ou paizão, como queiram".

SEMPRE atencioso e gentil para com a imprensa, jamais se negou a conceder entrevista, mesmo não estando no roteiro. CBF o convidou quando estava iniciando trabalho no São Paulo.

PRIMEIRA coletiva à imprensa foi direto ao ponto: "Ser treinador do Brasil estava, sim, nos meus planos, só não imaginava fosse agora. Sinto-me honrado, claro. Enfim, convite da CBF trata-se de uma convocação. Quantos não gostariam de estar no meu lugar?" Não disse mais do que óbvio ou o que qualquer outro técnico, na sua pele, também diria.

PELA JANELA

PERDA de dinheiro, em dose dupla, mal o ano começou, ainda nas fraldas.

FERRÃO deixou de faturar quase R$ 2 milhões se chegasse a disputar a Copa do Nordeste. Ficou na pré. O outro, Iguatu, em torno de R$ 1,5 millhão.

COPA do Nordeste não deixa de ser atraente, menos pelo lado técnico, sim, fator financeiro.

FORA DE FOCO

MOTIVO do distanciamento do presidente da FCF, Mauro Carmélio, da nova gestão da CBF.

PERDEU o cargo de diretor do futebol de salão, remunerado, diga-se, da CBF. Simplesmente foi desconhecido por Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

ESTÁ explicado seu silêncio quando o baiano Ednaldo Rodrigues foi afastado da CBF por decisão judicial. Pela mesma via retornou ao cargo. Carmélio não lamenta, dentro daquela máxima de que bom cabrito não berra. O mundo do futebol dá muitas voltas. Na virada da montanha, Mauro irá à forra. Tremei, Ednaldo!

QUEM DIRIA!

DOS clubes cearenses quem mais contratou, pasmem, foi o Ferroviário. Total de 17 novas caras, vindas de todos os rincões do futebol brasileiro.

POR qual critério, relegado a segundo plano. Idade, muito menos. Ao novo treinador, a tarefa de fazer a triagem. Ciel, do alto dos seus 41 anos, jogador mais velho em atividade no futebol brasileiro, continua sendo o grande nome do Ferrão.

ENTREVISTÁ-LO vale a pena. É bom de papo, com tiradas borrifadas de bom humor. Quando o levei para o Trem Bala, Sérgio Ponte arriscou a pergunta — "Você já marcou data para pendurar as chuteiras?", Ciel de bate-pronto — "Quem vai decidir isso é minha filha que tem 10 anos. Aliás, foi por causa dela que abandonei as noitadas".

NOVAS CARAS

CEARÁ, de uma raquetada só, apresentou uma dúzia, quer dizer, doze jogadores, pois a faxina precisava ser feita. Na fila um goleiro, Fernando Miguel, que passou pelo Fortaleza, dois uruguaios, um paraguaio e o outro argentino. Deu ao elenco um toque sul-americano, plagiando o rival. Exceção de Fernando Miguel. Os demais... meros desconhecidos.