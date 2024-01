Sem firulas e arrodeios: Vojvoda dá longa entrevista coletiva no Fortaleza

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Técnico Vojvoda em entrevista coletiva do Fortaleza

VOJVODA, finalmente, resolveu dar uma coletiva à imprensa, coisa que fazia tempo não acontecia ou jamais aconteceu. Má vontade, proibição da diretoria ou porque a imprensa não insistia em entrevistá-lo? Não vem ao caso ficar procurando sarna pra se coçar.

INTERESSA que ele veio a público, ficou à disposição dos repórteres, respondeu aquilo que lhe foi perguntado, sem firulas ou arrodeios. Direto ao ponto, como deveria acontecer em todas as entrevistas coletivas ou não. Há os que adoram enfeitar o bolo antes de responder, numa perda de tempo absolutamente desnecessária.

ENTREVISTA coletiva rola e terá repercussão desde que o entrevistado esteja inteiramente à vontade para falar — primeiro ponto. O segundo, e principal, que os repórteres tenham o que perguntar fugindo ao lugar comum. Maioria deles, infelizmente, sente-se pouco à vontade para evitar que aconteçam represálias.

PARTE que me toca, bem gostaria de ter o técnico argentino sentado na Cadeira Elétrica do meu programa do YouTube. Menos porque não queira ir, muito mais pela diretoria, que prefere poupá-lo da sanha das feras do Trem Bala.

HÁ um protocolo a ser seguido ou, para ser mais claro, a diretoria prefere não expô-lo à sanha de profissionais mais tarimbados. Instile-se aí também má vontade, especialmente em se tratando de programa livre e independente como é o Trem Bala. Não se coloca amarras ou mordaças em quem é calejado no ramo. Bem gostaria de ver o Vojvoda sentado na Cadeira Elétrica, à disposição do Sérgio, Lacerda e Liuê.

PARÊNTESES. Não é apenas o caso da diretoria do Fortaleza. A do Ceará procede da mesma maneira. Alegam que querem poupar a imagem do técnico e de alguns jogadores. Não é só aqui que acontece. Por aí afora, o procedimento é o mesmo. Pergunto — como ter medo da verdade? O que tem para se esconder que o grande público não possa tomar conhecimento?

COM o devido respeito aos setoristas de clubes, também companheiros de batente, com a diferença de que eles têm um trabalho insano do dia-a-dia com técnicos e jogadores. Preferem não queimar seus filmes, apenas pelo fato de ter ousado fazer uma pergunta mais indiscreta. Conheço este terreno melhor que ninguém.

EM relação ao que o técnico tricolor falou, pouca coisa ou nada mesmo a acrescentar. Para perguntas triviais, respostas igualmente triviais. Passando no liquidificador, há o que se fisgar, sim, mas nada que venha abalar as estruturas do Pici.

RESUMINDO o que o Vojvoda declarou. Sobre o elenco, se haveria novas contratações, afirmou já ter uma base para este ano, com o aproveitamento da maioria que lá esteve na temporada passada. Não confirmou se fará rodízio entre os goleiros com a chegada do experiente Santos, que até para a seleção foi convocado. Evidente que optará por quem estará melhor. Mas entre o Santos, com a bagagem que tem, e João Ricardo, a resposta é demasiadamente óbvia.

QUANTAS propostas recebeu para deixar o Tricolor, ele não se aprofundou muito, nem legislou em causa própria. Afirmou que tem um projeto, gosta da cidade, se dá por satisfeito com o que recebe, se é assim, para que mudar de ares? Essa ocasião chegará um dia, pois nada é para sempre, até porque a carreira de técnico é instável. Se recebe ou não em dólar — deixa pra lá. Interessa a quem, a não ser a ele mesmo? Bisbilhotar, porém, não tira pedaço.

SE os voos fretados continuarão, é opção da diretoria, embora seja importante, pois, na Série A, são muitos jogos, quase que seguidos, e o Brasil, por ser um país continental, a distância em alguns casos é fator desgastante. Como Fortaleza é mais distante, em alguns casos torna-se absolutamente necessário.

QUANDO se fixa na contratação de reforços, antes da palavra final, monitora tanto jogador do futebol brasileiro como também de estrangeiros.

FALTOU alguém que ousasse perguntar a opção por jogadores argentinos. Sem necessidade também. Claro que por ser argentino, optará por reforços que conheça de perto. Tem algum problema indicar algum conterrâneo que já conheça? Nenhum, claro. O Pici, hoje, transformou-se numa sucursal do futebol argentino.

COMO a cotação de Juan Pablo Vojvoda é alta junto à torcida do Fortaleza e bem elevada entre os diretores, pelo profissional correto que é, sua permanência está mais do que explicada. Permanecer com quem está dando certo evita, entre outras coisas, ficar catando um substituto à altura. Se as duas partes chegaram a um acordo, caindo a sopa no mel, é esperar o que virá pela frente.

ANTES que esqueça. Total de seis argentinos no Fortaleza, mais de meio time, nada contra, algo inédito por essas bandas. Presume-se que a maioria esteja no time principal.

CURIOSIDADE. Enquanto o Fortaleza já tem um elenco completo e um time formatado, o Ceará teve que abrir o cofre para formar uma nova equipe. Não esperem grandes atrações, muitos menos craques. Série B não é chamariz para quem está no mercado sonhando com voos mais elevados. O degrau é mais em cima.