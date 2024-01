Cadeira Elétrica com Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará

Foto: Fabio Lima FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18.01.2024: Lucas Drubscky, executivo do Ceará no trem bala.

LUCAS Drubscky, novo executivo do Ceará Sporting, encheu-se de coragem, aceitou sentar-se na Cadeira Elétrica do Trem Bala, pelo YouTube do O POVO, todo dia meio-dia. Chegou acompanhado de um séquito de auxiliares, total de três. Com 33 anos, ainda poderia de estar jogando, isto é, se tivesse escolhido a carreira de jogador. Não seguiu, neste tocante, as pegadas do pai.

ESTAVA no Guarani de Campinas. Antes passara pelo Sport e Bahia, respectivamente. Mineiro de Belo Horizonte, onde iniciou a carreira no Cruzeiro, entre 2015 e 2018, um andarilho, logo se vê. Veio para o Ceará descoberto não se sabe bem por quem, também não vem ao caso.

TRANQUILO, colocou-se à disposição das feras do programa (Sérgio Ponte, Liuê Góis e Jota Lacerda), foi logo anunciando estar à vontade para tirar qualquer dúvida. Fala bem, é desasnado, até parecia ter estado no programa em alguma ocasião. Acompanhou os melhores ângulos da câmera para melhor se posicionar.

DETALHE. Cargo de executivo é uma escolha pessoal do presidente do clube. Terá de trabalhar em consonância com o técnico Vagner Mancini. Antes de vir para o Ceará havia passado pelo Bahia, Sport e Coritiba, também na mesma função. Logo, não se trata de nenhum neófito.

— "MINHA função é ser um elo entre a comissão técnica e o presidente João Paulo, o JP, de quem recebi carta branca. Primeira missão que me foi dada, a de trazer um camisa 9. A tarefa não é fácil, bem o sei, mas vamos cair em campo. Enquanto esse atacante não vem, vamos dar vez ao Pablo, garoto revelado nas bases e autor de belo gol, agora, na Copa São Paulo"...

— "NÃO tem por que temer, se ainda não tem experiência, contudo não é o caso. Parto do princípio de quem faz gol nas bases e na Copinha, pode fazer gol também no profissional. Pablo é uma joia do clube que precisa ser lapidada. Essa missão caberá ao treinador Mancini"...

— "DEIXO claro que não indicarei sozinho. Terá que passar, necessariamente, por todo o colegiado. A responsabilidade passa a ser de toda a equipe do departamento de futebol...

TROCA DA CADEIRAS

SÉRGIO Ponte resolveu instigar o entrevistado. "Você ex-Guarani e, aqui, o Juliano Camargo, ano passado, hoje ocupando seu lugar no clube de Campinas. Parecia acordo celebrado". — "Parecia, mas não era. São as coincidências do mundo do futebol. As indicações dos jogadores que vieram para o Ceará passaram pelo crivo do setor de avaliação do mercado, criado especificamente para dar apoio ao futebol".

— "PORTANTO, virá desse setor a sugestão de um nome que passará pela avaliação do departamento de futebol. Portanto, não é escolha só de um, sim, de todos após minuciosa análise."

LIUÊ Góis arriscou — "Bruninho foi a última contratação, o que você tem a dizer dele?". Drubscky não perdeu a pose — "Já o conheço faz bom tempo, desde o Cruzeiro. Levei-o para o Sport e, ano passado, o reencontrei no Guarani. Teve um momento muito bom, é inteligente, acredito que dará certo, sim".

J. LACERDA disparou — "Como ficará a situação do Mancini?". Drubscky não perdeu o mote — "Deverá ser mantido no cargo. Aliás, nosso desejo é o de termos o mesmo técnico por muitos anos. O Mancini já provou sua competência, é um nome respeitado no cenário do futebol brasileiro, além de vir realizando bom trabalho no Ceará".

SOBRE Ricardinho, ex-jogador do Ceará, hoje integrante do departamento de futebol, como ficará sua situação no clube?

EXECUTIVO alvinegro respondeu de bate-pronto — "O Ricardinho é cara fantástico, está iniciando sua carreira como gestor e, pela minha visão, tem um futuro espetacular".

BATE-REBATE

COM boa experiencia no ramo do futebol, Lucas Drubscky, tão à vontade na Cadeira Elétrica, como se já estivesse algumas vezes, submeteu-se ao bate-rebate de perguntas rápidas, respostas rápidas.

SÉRGIO mexeu no vespeiro — "Ceará se ressente, faz bom tempo, de um jogador líder dentro de campo. O último que por lá passou foi o Geraldo, que fazia essa função dentro do que manda o figurino a um líder. Por acaso, Lucas, você um nome para fazer essa função?"

— "VAMOS atrás. Já tenho em mira uns dois ou três jogadores dentro desse perfil. É verdade que o Ceará se ressente desse líder, tinha percebido. Não custa nada prospectar o terreno. Mancini, que fazia esse papel quando jogava, poderá nos ajudar nessa missão. Pois é exatamente de um jogador dentro dessas características que precisamos."

NO arremate final, Lucas Drubscky mandou mensagem de otimismo e esperança para a torcida do Ceará — "Nosso objetivo principal esse ano é retornar à Série A. Iremos nos fixar nessa meta como prioridade, sem esquecermos o título do Estadual na atual temporada. Ele é muito valioso para a torcida do Ceará e para nós que compomos o setor de futebol".