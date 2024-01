Campeonato Cearense vai começar, mas já sabemos qual será a final...

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Warley e Moisés disputam bola na final do Campeonato Cearense 2023

FINALMENTE, a partir de hoje será dado o pontapé inicial da temporada de 2024. O que veio antes não passou de esfria sol para o calendário oficial do ano. Menos mal que ainda estamos em janeiro, ano ainda bocejante, melhor assim do que ficar vendo jogos sem nenhum atrativo. Se não valem pontos, nem têm o timbre oficial, não passarão de meros amistosos apenas para rechear o tempo.

CAMPEONATO começa para valer, embora se saiba de antemão que a final será a de sempre: Fortaleza x Ceará. Simples fato de que os dois estão mais preparados até pelo poder financeiro que detêm. Os outros servirão de recheio deste bolo confeitado.

HÁ também um aspecto para que os campeonatos estaduais resistam à voragem o tempo. Representam para os que estão no poder, caso dos presidentes de federações, o trampolim para que se perpetuem no cargo pelos anos que bem entenderem.

PERDI as contas de quanto tempo o Mauro Carmélio está no poder, recebido das mãos do seu tio. Vai ficar até o dia que bem entender. Não é caso único. Por aí afora o figurino é o mesmo. Claro que não estão ali de graça, nem pelos belos olhos a cartolagem. Não revelam quanto ganham, espécie de pacto entre eles ou segredo de fazer inveja a maçonaria.

COMO o figurino é o mesmo do ano passado estribado no regulamento que é aprovado pelos clubes, serão dez equipes em dois grupos de cinco para cada lado. Ceará e Fortaleza, em grupos distintos.

NA primeira fase teremos cruzamentos dos times do grupos A contra a turma do grupo B. Os três melhores de cada grupo se classificam e seguem em frente. Detalhe: os primeiros colocados de cada grupo não disputam as as quartas de final, já irão direto para as semifinais.

A QUARTA fase será disputada pelos segundo e terceiro colocados. Por acaso alguém entendeu? Muito menos eu. Os cartolas preparam fórmulas cujo objetivo é exatamente este para ninguém entender. São os gênios do mal que no futebol prolifera. Não é privilégio só nosso. Por aí afora todos calçam quarenta.

SEM problema também. No desenrolar do torneio, as coisas se encaixarão e todos passarão a entender. Sem esquecer que o nosso manjadinho será realizado em quatro fases - grupos, quartas de final, semifinal e final.

ESSES torneios têm precisamente esse objetivo, ou seja, complicar o simples para que o distinto público não entenda nada. Ora, se vão fazer todo esse itinerário para a final ser disputada entre os dois rivais, por qual razão não simplificar as coisas?

NOVAS CARAS

FORTALEZA E Ceará reformularam seus elencos. Tricolor nem tanto. Manteve quase todos que estão por lá há duas temporadas. O Alvinegro teve que ir ao mercado para dar uma reformulada geral. Quase uma equipe completa. Se fosse repetir a do ano passado seria não ter aprendido com os erros. Todos foram indicados e passaram pelo crivo do Mancini. Agora, o torcedor terá de quem cobrar.

TRICOLOR fez mudanças pontuais preenchendo pequenos claros. O elenco é bom e o técnico Vojvoda, repetido no cargo, visa o hexa, um título inédito. Não tinha porque mexer no argentino. Caiu a sopa no mel, ou seja, Fortaleza queria sua permanência e o Vojvoda declarou, reiteradas vezes, que não é de deixar seus objetivos pelo meio do caminho.

DETALHE. Vojvoda completará logo ali, em Fevereiro, mil dias no comando do Fortaleza. Antes dele, só o Rogério Ceni tinha conseguido este feito. Ceni se fez técnico no Fortaleza e depois daí ganhou novos ares, assumindo São Paulo que o viu nascer para o futebol. Não repetiu lá o sucesso que logrou no Pici. Por onde anda o Ceni, hoje? Sei lá, perguntaram a pessoa errada. Como a mim não interessa, não perguntarei ao Miguel Júnior nem ao Sérgio Ponte, cujas memórias são privilegiadas.

VOJVODA já declarou várias vezes que seu tesouro maior é a palavra empenhada. Em assim sendo não vê motivo para deixar o Fortaleza onde ganha bem, é pago rigorosamente em dia, gosta da cidade, sua família se deu bem. Embora todos saibam que casamento entre clube e técnico de futebol tem um prazo de duração. Que perdure mais alguns anos, esperam os tricolores.

ANTES que esqueça. Vojvoda vai bater mais um recorde, com mil dias no cargo, e engrandecer ainda mais a sua imagem no Fortaleza. Bom pra ele, melhor para a torcida tricolor que tem por ele algo que beira a veneração.

COPA do Nordeste, edição deste ano, foi lançada em Teresina com a presença dos presidentes de federações. Coube ao Sima, o maior ídolo do futebol piauiense, ser o mestre de cerimônias. Na única vez que de lá saiu, veio aqui para o Ferroviário nos bons tempos do grande Ruy do Ceará. Com direito a carro de bombeiros e desfile pela cidade. Quando entrou em campo, a exemplo do Uriel, foi um monumental fiasco.