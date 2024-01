E como promete o Campeonato Cearense !

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20.01.2024: Kervin Andrade, jogador do Fortaleza comemora gol no Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Fortaleza vs Horizonte, arena Castelão.

TODO começo de campeonato é quase a repetição de um filme em série mas, para surpresa de muita gente, o nosso manjadinho, a se deduzir pelos primeiros jogos,promete algo diferente. E como promete.

CONTUDO, as aparências podem mudar. Há um longo caminho a percorrer, recheado de surpresas e armadilhas sem fim. Faz parte do show, figurino que quase sempre se repete de um ano para o outro. O deste ano, aguarda-se algo um pouco mais diferente, quem sabe apimentado.

PRIMEIRA rodada que começou sábado e seguiu pelo domingo, apresentou algumas surpresas, confusão entre torcedores, perseguições ao ônibus do Ferrão, pois é, quem diria! A torcida coral resolveu sair da sua costumeira apatia.

PUDERA, estrear perdendo para o Floresta (3 a 1) foi algo que deixou a torcida coral estarrecida. A represália veio rápido, ali mesmo no quente. Dois exemplos - o técnico Matheus Costa, de tanta pompa, foi dispensado pela diretoria coral, antes que a catástrofe se instalasse.

RESPOSTA da torcida, por sinal, veio rápida. Ali mesmo, no quente. Perseguiu o ônibus a caminho da Barra do Ceará, passando a disparar rojões. Até parecia a perda de um título, mas não era. Tinha sido apenas uma estreia fraca do time. Os torcedores corais querem mostrar que são pacatos, sim, mas até certo ponto. E não engolirão nada calado.

PROGRESSO do time de um ano para o outro foi zero. Que a diretoria contrate urgente um técnico de peso, ao menos conhecido, para aplacar a ira dos torcedores. O recado foi dado, embora com exagero. Até mesmo perseguir o ônibus até a Barra, atirar rojões a torto e a direita, ferindo uma senhora.

AO sair da sua zona de conforto, quase apatia, os torcedores do Ferrão deram o recado naqueles atos. Qual cara-pálida? Não ficará de braços cruzados.

COMEÇAR perdendo para o Floresta, com o devido respeito ao time da Vila Manoel Sátiro, não é pra deixar em branco. Os efeitos foram danosos. De roldão lá se foi o primeiro técnico a cair. Aguarda-se que venha um bem melhor do que o Matheus, isto é, se as pretensões do Ferrão forem a de brigar pelo título. O elenco não é tão ruim assim, mas falta aquele algo mais.

FORTALEZA já deu seu primeiro sinal, pouco se importando se o adversário era fraco, embora esforçado, caso do Horizonte. Paulo Wágner, o Paulão por acaso ainda estará por lá? Parece...

VOJVODA é aquele tipo que não se acomoda, nem quer ver ninguém no seu time acomodado. Escalou sua força máxima, porque se o objetivo é o hexa inédito tem que começar vencendo e não dar vez para possíveis surpresas. Elas virão, sim, mas não nas primeiras rodadas para não dar a impressão de acomodação.

CERTO ou errado? Absolutamente certo. Três pontos positivos farão sempre a diferença para quem almeja alcançar metas inéditas. O hexa campeonato é prioritariamente a principal delas.

OUTRA boa surpresa foi ter lançado o jovem venezuelano Kervin que pouca gente sabia, estava no Pici. Balançou as redes e abriu a bocarra de alegria. Miguel Júnior, pelo visto, passou batido. Não acredito. Miguel tem olhos de lince e perspicácia de águia. O que está querendo o argentino? Mostrar que tem munição de sobra. Ou seja - os que estão saindo não farão tanta falta.

RENOVA-SE um elenco desta maneira e o Estadual poderá, perfeitamente, servir para esse tipo de laboratório. Aos poucos para não exagerar na dose. O time de estreia foi aquele que é sempre formatado, que a torcida sabe decorado. Vai precisar de mais peças? Sim e o Tricolor está com seus cofres cheios.

A DISPENSA do Matheus Costa, do Ferroviário, é algo inédito no nosso manjadinho. Não se tinha ouvido falar, antes, que um treinador tivesse recebido as contas logo após o primeiro jogo. Que o Ferrão trate de repor alguém no cargo com experiência e tarimba. Tem bons nomes dando sopa.

PAPELÃO

DO Ceará esperava-se algo bem melhor do que aquele papelão que fez contra o Maracanã. Ficou tudo a mercê do Alvinegro, até mudança do local do jogo para o PV, aumento do ingresso absurdamente imoral com torcida alvinegra, empurrando o time.

QUANDO sentiu que de nada adiantava passou a vaiar os jogadores em campo. Para o Maracanã foi ótimo. Talvez tenha esperado uma coisa do Alvinegro e viu outra bem diferente. As vaias ajudaram o Maracanã enquanto o Ceará ficou sumido. O Mancini precisa dar um jeito naquele time, tão ruim, quão apático. Acorda, Mancini!

ESTREAR empatando quando era apontado como favorito, até para golear, é um péssimo sintoma. Sem esquecer que o Maracanã estava a frente do placar, mas entrou naquela de amarrar o time para se garantir, deixando o campo livre para o Alvinegro correr ao menos em busca do empate. Ufa! Conseguiu. O vexame foi um pouco menor. As vaias trovejaram no bizantino PV de todos nós.