Avisos foram dados: as curiosidades da primeira rodada do Campeonato Cearense

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Bola do Campeonato Cearense 2024

PRIMEIRO tabu detonado por Vojvoda, pois há oito anos Fortaleza não vencia o Horizonte. Até parece mentira, porém não é. Não esquecer que essa invencibilidade foi construída ao longo dos Estaduais realizados no modelo tiro curto. Ainda assim, não deixa de ser uma invencibilidade, digamos assim, espúria, se me fiz entender.

KAUAN, de quem antes o torcedor nunca ouvira falar, sequer sabia que estava no Pici há um ano, finalmente fez sua estreia. Refrescando a memória, comprado ao Goiás.

OUTRO detalhe. Kauan custou 500% menos do que o Caio Alexandre. Pode ser o seu substituto, desde que Vojvoda o conserve como titular. Por acaso estará surgindo um novo Hércules?

FERROVIÁRIO é ou não um time inusitado? Bate recordes, dispensa técnico após apenas dois jogos oficiais. O ex-treinador Matheus Costa fala pelos cotovelos. Desconfiem muito de técnico que fala além da conta. Espécie de orador da turma.

QUEM lembra do Bernardo Schappo? Ele mesmo que, coitado, sequer entrou em campo com a camisa tricolor. A não ser para os tradicionais bate-bola nos intervalos. Foi recordista em sentar no banco. Transferiu-se para o Botafogo de Ribeirão Preto, onde encontrou vaga no time titular. Finalmente desenferrujou, bem distante da torcida tricolor. Fez alguma falta? Absolutamente nenhuma.

QUEM diria! Douglas Dias, paredão coral, falhou em dois dos três gols do Floresta e, indiretamente, acabou contribuindo para derrota.

DAS coisas incríveis que o futebol cearense apronta. Fortaleza tem (quase) um time completo de jogador do exterior. Preferivelmente da América do Sul. Total de oito, seis são argentinos, um português e um venezuelano, o Kervin.

RESTAM três para completar uma equipe completa. Não demora, esse número será alcançado. Aliás, o nono está a caminho. De onde virá? Ora, ora da Argentina. De onde mais poderia ser?

LUCRO do Fortaleza, jogo de sábado, pouco mais de R$ 14 mil. Não paga a metade da metade da rechonchuda folha tricolor. Uma gota d'água no imenso oceano de despesas do Tricolor. A toada será essa até chegar a uma pretensa decisão contra o Ceará.

FACETAS do manjadinho do Carmélio. Tomem nota. Será disputado no espaço de 80 dias, em fases distintas, recheado de fatias para todos os gostos. Atentem e anotem. Maracanã e Barbalha não atuam em casa como mandantes. Motivo? Seus estádios são precários. Jeito é apelar para o PV, que, nesta fase, será utilizado nove vezes. Castelão, apenas três.

FORTALEZA, tome-se como exemplo, disputará dois clássicos. Um no PV, o outro no Castelão. Mais um aviso — televisão aberta só transmitirá jogos aos sábados. Domingo, nem pensar. Tradução — quem paga bota a faca nos peitos, manda e desmanda, ninguém tem direito a dar um pio.

FASE atual, o Tricolor, dos grandes, o único a atuar no Interior, domingo que vem, não em Barbalha, seu adversário, sim, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Estádio de Barbalha é acanhado, foi reprovado.

HORÁRIO quebrado das 16h40min foi imposição da emissora de televisão, que paga uma merreca aos clubes. Como não sabem se impor, não têm o direito de reclamar.

NESSE enxame de curiosidades dos dez clubes que disputarão o Campeonato, cinco são da Capital, três da região metropolitana e apenas dois genuinamente interioranos, tais Iguatu e Barbalha.

DOS seis reforços adquiridos este ano o Fortaleza utilizou de saída apenas Moisés que é café requentado, isto é, foi para o México fracassou, pediu pra voltar. Será algum atrativo? Absolutamente nenhum.

CHAMADO ferrolho suíço, armado pelo Filinto Holanda, sábado, só aguentou um tempo. Armou seu time no 4-6-0, cópia fiel do modelo usado, anos atrás, por Carlos Alberto Parreira, um dos maiores enganadores que surgiram no futebol brasileiro.

PODEM crer. João Ricardo defendeu apenas uma bola, única vez no primeiro tempo, quando cobrou um lateral aos 37 minutos. Depois daí, mais nada. É no que dá enfrentar adversários inexpressivos, que entram no campeonato apenas para fazer número.

FOI numa padaria, na efervescente Treze de Maio, domingo, que oito diretores do Ferroviário, entre pão e café, bolacha, decidiram pela vinda do novo treinador. Despesa rachada, porque o Ferrão é pobre, porém, nobre.

LEMBRAM o Rogério, que se revelou no Fortaleza, chegou a custar R$ 6 milhões? Após perambular por todo o Nordeste, é titular do Maracanã. Não mudou o estilo de contumaz colecionador de carões. Desprovido de técnica, apela para falta e bordoadas.