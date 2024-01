Bolas de neve: presidente João Paulo Silva fala da situação financeira do Ceará

Foto: Divulgação/Confut Sudamericana Presidente do Ceará, João Paulo Silva

OPORTUNO o pronunciamento do presidente do Ceará, João Paulo Silva, o J.P., sobre a situação financeira do clube, diante da enxurrada de dívidas que estão sendo cobradas por jogadores que estão deixando o Alvinegro, a partir do Barletta. Por lidar com finanças e vir exatamente do setor financeiro do clube, João Paulo fez o que era certo, ao menos por sua visão.

COMO assim? Reconheceu todas as dívidas e irá pagá-las no devido tempo. Só não pode é ser de uma raquetada só, porque o buraco é mais embaixo. Desdobrar dívidas faz parte do contexto em qualquer atividade. Clube de futebol não podia ficar livre de tudo isso. Especialmente os que deixam que tais dívidas cresçam de forma desregrada, virando imensas bolas de neve.

CLUBES de futebol, como um empresa qualquer, precisam ser geridos de forma responsável, porque, no rastro deles, tem uma longa história a ser contada. Reconhecer dívidas, que mal há? Absolutamente nenhum.

ERRADO é ficar criticando gestões anteriores na tentativa de se isentar de qualquer responsabilidade. Não foi o caso do presidente João Paulo. A herança maldita pousou no seu colo. Para debelar o incêndio há saídas, sim, especialmente para um clube de massa qual o Ceará. JP saberá lidar com isso, a exemplo do ex-presidente Robinson de Castro, tantas vezes criticado por optar em cuidar mais das finanças do clube.

A MATEMÁTICA mais rudimentar ensina que as dívidas começam a aparecer para quem não faz um planejamento financeiro e dele foge no decorrer da gestão. Além de oportuno, foi certeiro o presidente alvinegro ter vindo a público através de pronunciamento, pautado, sobretudo, pela serenidade.

J.P. é, por natureza, um homem sereno, próprio de quem lida com número. Robinson de Castro fez muito bem em torná-lo seu sucessor, dentro da mesma linha de pensamento. Neste tocante, a torcida alvinegra tem certeza de que o Ceará está entregue em boas mãos.

OPORTUNO tomar-se como exemplo o que aconteceu com o Fortaleza, que tomou novos rumos a partir de quando Marcelo Paz assumiu a presidência do clube, priorizando as finanças em dia. Marcelo, não tenham dúvida, passará à história como um dos maiores presidentes do Tricolor.

PONTO importante é ter se cercado de tricolores sérios. Não foi por acaso que o clube transformou-se em Sociedade Anônima, daí a sigla SAF. Não há erro quando as coisas são devidamente planejadas, exatamente para evitar dissabores mais à frente. Vai longe o tempo em que o futebol era tratado com irresponsabilidade.

É POR esta cartilha que o Ceará irá se guiar, embora tenha chegado um pouco atrasado. Antes tarde do que nunca. Sem de descuidar, claro, do setor de futebol, fator fundamental para que uma gestão tenha sucesso. Mesmo diante das críticas, de quem não sofre na pele, diante de tal situação, ele, JP, pretende não sair um milímetro das quatro linhas traçadas.

NÃO por acaso, estabeleceu o teto de R$ 2,7 milhões para as despesas mensais, inclusa aí a folha do futebol. Pode até demorar, e vai, sair do sufoco, mas se seguir à risca o que está planejando, conseguirá restabelecer a tranquilidade financeira. Do grande José Raymundo Costa recolhi lições preciosas.

COMO lidava diretamente com finanças, ele sabia estabelecer metas. Foi dele que recolhi esta frase, que me guia — "Quem gasta o dobro do que ganha jamais se equilibrará na vida".

LEMBRO inclusive do episódio, aqui narrado certa ocasião, sobre a renovação do contrato de dois jogadores (cujos nomes prefiro omitir, até porque já não estão nesse mundo) que foram renovar contrato com o Fortaleza.

SEU Costa já tinha sido informado que a dupla tinha acertado a transferência para o Ceará. Mesmo assim, recebeu os dois em seu gabinete. A conversa foi curta, até porque ele não era de conversar muito. Pediu que a dupla apresentasse a proposta de renovação. Assim foi feito. O dobro do que recebiam no Tricolor. Costa rápido no gatilho, desferindo — "Minha contraproposta é exatamente a metade do que vocês estão pedindo. É pegar e assinar".

OS dois riram e responderam — "O senhor deve estar de brincadeira". Costa mudou o rumo da prosa — "Se é assim, mudemos de assunto. Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil...".

ANTES QUE (EU) ESQUEÇA...

QUEM reparou? Patrocinador master do Estadual são quatro casas de apostas, até mesmo nas placas nos jogos. As casas de apostas estão dominando os patrocínio dos clubes de futebol. O que antes era camuflado, agora escancarou-se de vez.

SÓ com o salário do ponta Marinho, um dos três maiores do futebol cearense, paga seis folhas do Horizonte e ainda sobra troco...

PV, pois é, quem diria. No pontapé inicial virou o estádio das zebras, que pastaram à vontade. Ceará e Ferroviário, as duas primeiras vítimas. Não por acaso, o Fortaleza, na busca pelo inédito hexa, fixou-se no Castelão para todos os seus jogos deste ano.