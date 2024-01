Tantas verdades: João Paulo Silva, presidente do Ceará, na Cadeira Elétrica do Trem Bala

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-01-2024: Presidente do Ceará João Paulo participa da cadeira elétrica do Trem Bala.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

JOÃO PAULO Silva, o JP, presidente do Ceará, foi o protagonista do Trem Bala, no YouTube do O POVO, todo dia, meio-dia, quando resolveu sentar-se na Cadeira Elétrica, tão temida por tanta gente. JP, disposto a abrir o jogo, sem nada para esconder, ficou totalmente à vontade diante de Sérgio Ponte, Liuê Góis, J.Lacerda. Quem tem medo da verdade corre às léguas. Não foi o caso do presidente alvinegro. Pelo contrário. Deixou todos à vontade — "porque quando aceitei o convite para vir ao programa, sabia o que encontraria pela frente."

NÃO PAROU aí no preâmbulo do programa. "Para mim é um momento precioso para restabelecer algumas verdade. A torcida do Ceará é imensa, portanto lhe devo, sim, satisfações". De cara, JP agradeceu todo p apoio recebido do Conselho Deliberativo. "Quero deixar claro que esse apoio é fundamental para a minha gestão."

JOÃO Paulo foi diretor financeiro da gestão de Robinson de Castro, a quem elogiou, pela forma séria como dirigiu o clube, voltando seus olhos para as finanças alvinegras — "Não foram justas as críticas feitas ao Robinson, que é um homem sério e, sobretudo, correto em suas atitudes. Ele tinha como meta restabelecer as finanças do Ceará, não saiu só um momento da sua linha de ação."

— "FINAL DE 2022, tínhamos uma receita prevista de quase R$ 160 milhões. Com a descida para Série B, vivemos uma nova e dura realidade. Para que se tenha uma ideia, os débitos tributários giravam em torno de R$ 30 milhões. Em 2023 chegamos a dever R$ 46 milhões à Receita. Não havia outra saída senão a de encarar de frente a situação."

JOÃO PAULO não parou mais de falar, sem levantar em nenhum momento a voz ou acusar alguém — "Por qual razão aceitei o desafio? Simplesmente porque teria de aparecer alguém para ir ficar na linha de frente. Fui, não me arrependo, quero pregar aviso de que não sou homem de correr com a sela. Irei cumprir meu mandato até o final. Quem tem uma torcida imensa como a do Ceará não tem o que temer. Minha meta é a de em dois anos liquidar tudo isso".

TANTA PRESSÃO

AS perguntas começaram a fluir do Sérgio, Liuê e Lacerda. Qual seria a fórmula mágica? Bate pronto de JP — "Fórmula mágica não existe. Começamos a arregaçar as mangas na busca do tempo perdido. Não podemos ser sonhadores diante desse quadro".

— "COMO encarar as pressões?", indagou Sérgio. Pronta resposta — "De frente, não vejo outra saída. Vamos obedecer as metas que traçamos dentro do nosso organograma financeiro. Em dois anos, volto a repetir, o panorama será outro."

— "ISSO não respingará no elenco?", quis saber Liuê Góis. JP, de primeira — "Acredito que não. Iremos manter nosso compromisso financeiro com os atletas, sem deixar de pagar rigorosamente em dia. Contratamos muitos jogadores, alguns deles sentiram a pressão, é normal. Mas vamos superar."

SOBRE Barletta ter vindo a público cobrar R$ 12 milhões que o clube lhe deve, presidente João Paulo foi direto ao ponto. "Não mentiu, apenas por questão de ética não deveria expor o caso publicamente. Até dezembro, volto a repetir, todas as dívidas serão sanadas, inclusive a dele".

PRESIDENTE do Ceará tem a virtude de não tergiversar, mesmo quando o assunto finanças é complexo. Com simplicidade, foi aclarando caso por caso, de forma muito objetiva — "Toda essa situação foi exposta ao Conselho Deliberativo, que, de pronto, aprovou a negociação."

NOVOS HORIZONTES

PRESIDENTE do Ceará safou-se de tantos números ao seu redor e passou a enfocar a situação do elenco — "Não irei me descuidar da formação do elenco do Ceará para encarar a temporada".

— "TRAREMOS mais duas peças para encerrarmos o ciclo inicial. Estamos atentos ao mercado. Devo esclarecer que a permanência do Mancini no comando técnico da equipe foi um ato de justiça e também de coerência".

— "REUNI todo o elenco e conversei com eles de forma clara e objetiva, como é o meu estilo. Único investimento que fizemos até agora foi o do Ramon Menezes. Com o passar do tempo, e se houver necessidade de preencher claros, faremos isso".

"ESTOU DE PASSAGEM"

INDAGADO qual a dívida do Ceará atual, o presidente JP esquivou-se — "Não tenho ideia. Sei apenas que o que devemos, iremos pagar. Temos uma torcida que é nossa maior avalista. Assim como sei que o time tem que dar respostas dentro de campo. Espero que consiga dar".

JOÃO Paulo Silva fez questão de lembrar — "O Ceará vinha de cinco anos na Série A, primeiro patamar do futebol brasileiro, quando recebíamos de R$ 50 a R$ 60 milhões da Rede Globo. Este ano recebemos apenas R$ 10 milhões", lamentou.

RAQUETADA final de João Paulo Silva — "Não tenho nenhuma intenção de me eternizar no Ceará. Estou de passagem. Estou presidente".