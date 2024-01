Peregrinação: chegamos à segundada rodada do Campeonato Cearense

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Bola do Campeonato Cearense 2024

PREPAREM-SE para mais uma enxurrada de jogos pela segunda (ainda?) rodada do nosso campeonato, maioria para encher o calendário. Hipótese deles serem extintos, nem pensar, totalmente descartada. Mais fácil acontecer um tremor de terra.

TODO este périplo será cumprido até desaguar na final, já previamente programada. Não carece repetir. Todos sabem qual. Até tentei, num esforço de memória, escolher a terceira força, atualmente, do futebol cearense. Mais fácil achar uma agulha no palheiro ou, parafraseando meu irmão Hider Ponte, o Brutus casar com a Olivia Palito.

O JEITO é ter que aturarmos o nosso campeonato desenxabido, vá lá que seja, mas é nosso. Por aí afora, a cantilena é a mesma. Menos mal que, mais adiante, vamos no deparar com o Nordestão, que, aos poucos, vai se desgastando. Como os modelos de disputa não mudam, o passar do tempo é cruel.

AS federações, a partir da nossa, não têm o menor interesse de extinguir os Estaduais. Já disse uma vez, repito mil. Eles são os cabos eleitorais para que os presidentes das entidades perpetuem-se nos cargos. Da nossa aqui, Mauro Carmélio sairá quando bem entender. Não é caso único.

VAMOS ao que interessa. No cardápio de jogos neste final de semana, nada que venha a indicar alguma surpresa. Ceará atua aqui, no PV, hoje, enfrentando o Floresta. Será mais uma espécie de match-treino de luxo para o Mancini encontrar, enfim, a formação que se pretende ser a ideal.

JÁ não é sem tempo. Enfim, o Alvinegro contratou uma enxurrada de reforços — perdi as contas de quantos —, nenhum deles que provocasse o menor abalo sísmico. Maioria desconhecida, todos indicados pelo Mancini. A partir de agora ele não terá a quem transferir culpa se o Alvinegro não emplacar. Mesmo porque já está em tempo de mostrar o que veio fazer no Ceará.

RODA-GIGANTE

FORTALEZA irá a Juazeiro enfrentar o Barbalha, no Romeirão. Tricolor vai muito bem financeiramente. Seus cofres estão abarrotados. A ponto de se dar luxo de fretar avião para chegar ao local da partida. Time rico é outra coisa. Fazer todo esse percurso de ônibus, em torno de dez horas, seria desgaste para o elenco e cansar a beleza dos seus jogadores. Não está errado. Se há dinheiro sobrando, faça-se a mordomia.

DEMAIS jogos, nos deparamos com o Ferroviário amanhã, contra o Atlético. O bizantino PV de todos nós servirá de palco para a maioria dos jogos, exceção os do Fortaleza, que optou pelo Castelão, tão certo está de não ter prejuízo. Tricolor está podendo.

COMO o Tricolor busca o inédito hexacampeonato, não quer dar a mínima chance ao azar. Castelão passa a ser o palco oficial dos jogos do Fortaleza nesse torneio. Como está podendo escolher onde quer atuar, se bem que amanhã estará no Romeirão, contra o Barbalha, elegeu o Castelão como sua casa.

LAMENTA-SE apenas que as duas maiores forças do futebol de Juazeiro (Icasa e Guarani) simplesmente sumiram. Assim como se lamenta que a Prefeitura de lá, logo se vê, está se lixando para o futebol da terra do Meu Padim.

ANTES QUE (EU) ESQUEÇA

CONTINUA rendendo a excelente entrevista dada ao Trem Bala, no YouTube do O POVO, do presidente do Ceará, João Paulo Silva, o J.P. Como falar a verdade é mil vezes preferível do que blefar, João Paulo não escondeu o jogo em nenhum momento. Não fez promessas fantasiosas e não saiu das quatro linhas.

QUEM imaginar ser neófito, engana-se redondamente, por ser da escola do ex-presidente Robinson de Castro, que mal há nisso? Zelo pelas finanças do clube mostra que não tem interesse em gastar além daquilo que o Alvinegro arrecada. Absolutamente certo.

PELAS contas do atento e correto Miguel Júnior, o Fortaleza já chegou à casa dos seis argentinos no Pici. Há uma explicação? Sim, já contada aqui. O mercado argentino escancarou suas portas para quem dele quiser fazer uso. Compra-se a preço relativamente barato, livrando-se do inflacionado mercado brasileiro.

QUANDO o Brasil voltar a abrir os olhos para a realidade, seus jogadores serão bem mais valorizados. Comprar um atleta brasileiro tornou-se inexequível. Qualquer jogador rotulado de bonzinho custa um absurdo.

VALE a pena pegar o mote e engatar perguntinha imbecil. Qual o maior craque, ou melhor jogador, em atividade atualmente no futebol do Brasil? Ganha uma viagem à Marte ou Júpiter quem acertar.

COCHICHOS

QUEM está brilhando no futebol de Caucaia é o Romário. Lembram-se dele, anos atrás, quando despontou no Ceará como a maior promessa do Alvinegro? Deslumbrou-se cedo, pegou corda em demasia, achou-se o bam-bam- bam da turma, tomou chá de sumiço, ei-lo de volta em busca do tempo perdido.