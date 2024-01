Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Jose Sarto. Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

1. OUTUBRO logo ali, mais adiante, a briga para a sucessão de Sarto, na Prefeitura, deu os primeiros sinais. Os bastidores começam a se agitar, os tambores de guerra iniciam o seu rufar. Eleição sem guerra não tem a menor graça.

2. SARTO partiu na frente, candidato natural do PDT. Por estar no poder tem essa prioridade apesar da intenção de alguns caciques do partido de quererem rifá-lo. Sarto faz de conta que não com ele, segue em frente desbravando bairros e periferias.

3. ESTE será o ano em que arregaçará as mangas pra valer, assessorado de perto pelo irmão Elpídio, cobra criada na política. Saiam da frente. A briga de foice em quarto escuro começou. Do pescoço pra baixo tudo é canela. Eba!

ARENGAS & VESPEIROS

EVANDRO Leitão candidato declarado à Prefeitura, mudou de partido, conseguiu padrinho forte chamado Camilo. Reza a lenda - quem tem padrinho forte não morre pagão. Isto é, dependendo da pia batismal.

PETISTA das antigas, que não tolera Camilo, engoliu a mudança a força. Soltou este veneno de cobra venenosa: "Nem cara de petista o Evandro tem".

OUTRO apoio valioso será o do governador Elmano, em cotação altíssima por conta da boa gestão que realiza. Poderia ser melhor não fora alguns chatos. Elmano é light. Seu sorriso largo virou um carimbo.

CRISE? Que crise? O mundo é dos obstinados. Ramalho Neto é um exemplo palpável. Este ano, inaugura sete lojas entre as quais, quatro Mercadões São Luiz, o boom do momento. Ei-los: Caucaia, Castelão, Mondubim e Raul Barbosa. As tradicionais, isto é, Mercadinhos, aterrizarão em Sobral, Beach Park e Eusébio.

PERNAS PARA O AR

MARÇO vem aí, após fevereiro mês do carnaval que, por essas bandas, morreu e não sabe. Sobrevive graças aos Maracatus. Pois bem: março será o mês dos feriados. Três de uma lapada - 19, 25 e 29. Viva a preguiça e a ociosidade!

VOLTA, ARIALDO!

PRIVILÉGIO da queda de passageiros não é só do aeroporto dos alemães. O de Juazeiro acusou retração menos de 5% do ano passado. Só chamando de volta Arialdo Pinho para reativar o turismo cearense. Volta, Arialdo!

PRIMEIRO DA FILA

ANOTEM. Primeiro título de Cidadão de Fortaleza será para o reitor Custódio Almeida, tão logo a CMF reinicie suas atividades. Entra ano, sai ano, a cantilena é a mesma. Depois do Magnífico, tem mil na fila. Fartem-se. Um porre.

A PLACA SUMIU

ALÔ, alô, prefeito Sarto. A placa da herma do saudoso jornalista Flávio Ponte, na avenida Beira Mar, sumiu e até hoje não foi posta outra em seu lugar. A família penhorada agradece se ela for recolocada.

GOSTINHO DO PODER

A VOLTA dos que se foram. Na récua de candidatos a prefeito de Caucaia, estão na fila, Zé Gerardo Arruda e Naumi Amorim. De novo! Estão saudosos do gosto de mordomia do Poder. Também, quem mandou o Valim jogar a toalha sabendo que teria reeleição fácil?

DOIS POLOS

CAPITÃO Wagner, outra vez, candidato à Prefeitura, aprendeu a lição. Abrirá dois comitês. Um na área nobre e outro na periferia. De tanto insistir, e não desistir, o capitão um dia chegará. Mesmo que matando no cansaço...