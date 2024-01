Rodada do Cearense teve gols para todos os gostos e vitórias de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Yago Pikachu, do Fortaleza, comemora hat-trick marcado diante do Barbalha, pelo Cearense 2024

GOLS para todos os gostos tanto aqui, no Castelão, passando pelo PV, indo bater no Romeirão. Ninguém deu chance a zebra, muito menos ao azar. Os favoritos se fartaram e os que poderiam surpreender passaram batidos. Lado bom dos Estaduais é precisamente esse, se bem que uma zebra aqui e ali não faz mal a ninguém. Ser favorito não significa dizer estar na obrigação de vencer. Fosse assim que graça teria?

TORCEDOR gosta de ver as redes balançando, pagam ingresso exatamente com essa finalidade, especialmente quando seu time do coração está em campo. Único a passar por algum aperto foi o Ceará diante do Barbalha, no PV, embora fosse visível sua superioridade territorial.

ALVINEGRO está ajustando suas peças na formatação de um novo time. Foi quem mais contratou. Mancini vai precisar de mais algum tempo para fazer com que essa engrenagem seja devidamente azeitada. Estadual com a enorme diferença em termos de qualidade técnica, serve como uma espécie de oficina.

VIRÃO competições mais fortes pela frente, daí a necessidade de que esse entrosamento se instale no menor espaço de tempo. O campeonato também tem essa finalidade, mesmo sabendo que entrosar uma equipe de futebol requer bom tempo de maturação. Os jogos do Estadual são seguidos, sequenciados sem tempo para respirar.

SEM esquecer que há um calendário longo a ser cumprido com datas já estabelecidas. Os Estaduais, nada contra eles, antes pelo contrário, trazem em seu bojo esse item importante. Compara-se a uma bula de remédio que requer ser lida atentamente antes de ser ingerido. Com seus respectivos efeitos colaterais.

PASSANDO em revista a rodada deste final de semana, os chamados grandes venceram sem encontrar a menor dificuldade diante de seus adversários. Incluso aí o Ferroviário, sob novo comando técnico. Raimundinho que imperou nos clubes do Interior. Agora, quer firmar seu nome dirigindo um clube da capital. Não vai demorar a impor seu estilo no comando do Ferrão.

FORTALEZA no pódio principal por ter sido o último campeão foi ao Romeirão para enfrentar o Barbalha. Passeou em campo, nem tomou conhecimento do adversário de tão fraco que era. Foram cinco gols como poderia ter sido o dobro. As redes foram balançando na medida em que as chances foram aparecendo.

PIKACHU, atuando avançado, foi o artilheiro do jogo. Ele sempre foi bom jogador. Tem a qualidade de ter intimidade com as redes, e já desponta como o grande nome do campeonato. Dá gosto vê-lo em ação. Soma-se a tudo isso ser um jogador múltiplo. Nesse quesito o preparo físico ajuda muito. Ele tem de sobra além do faro de gols.

SE querem saber uma verdade, não escondo. O Pikachu jogando na ponta chega a ser muito superior ao Marinho que mais embroma do que joga. Mais dias, menos tempo, ele será dono absoluto da posição.

VERDADE também que o Fortaleza teve pela frente um adversário que não lhe causou o menor temor. Fato de atuar distante dos seus domínios, onde pinta e borda, Tricolor sequer sentiu essa diferença.

TEMPO AO TEMPO

CEARÁ outro foco maior da rodada vai tomando nova cara sob o comando do Mancini. A vitória sobre o Floresta lhe deu este alento. Foi de 1x0, bem poderia ter sido maior pela superioridade imposta pelo alvinegro, com gol do Raí Ramos que já começa a despontar como um dos seus principais valores. Ele é aquele tipo de lateral que atua ofensivamente por vezes fazendo papel de ponta.

SUPERIORIDADE visível do Ceará até podia ter aberto um placar bem mais dilatado. Precisou o Raí Ramos sair lá de trás para fazer o que os atacantes não conseguiram. Menos por falta de esforço, mais por falta de entrosamento e também pela qualidade técnica. Bons jogadores já começam a despontar como o Pulga já conhecido da torcida alvinegra.

Intenção de Mancini é de dar ao Alvinegro a sua cara, quanto menor espaço de tempo, melhor. Chegará, sim. Entrosamento não se encontra, assim num piscar de olhos, muito menos na mercearia da esquina. Requer tempo, repetição do mesmo time e muito treinamento, se possível até a exaustão.

OBJETIVO MAIOR

QUE há necessidade de mais bons reforços é verdade. Aliás, quando esteve na Cadeira Elétrica do Trem Bala, o presidente João Paulo Silva, o JP, foi muito claro. "Minha prioridade será o nosso Estadual. Já passei isso para o Mancini".

MARCA POSITIVA

TÉCNICO Vojvoda em alta, inclusive, na na primeira prateleira do futebol brasileiro, confirmou que cumprirá na íntegra seu contrato com o Fortaleza até o final da atual temporada e que nada tirará seu foco da conquista de alguns títulos. Proclamou, outra vez, que não é de romper contratos, assim como não negou vir sendo assediado por várias clubes.