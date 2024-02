Em tempo de guerra aberta

Foto: FÁBIO LIMA VEREADORA Ana Paula protesta durante fala do prefeito de Fortaleza, José Sarto, no retorno dos trabalhos da Câmara Municipal

1. PARA animar a festa da desenxabida política tupiniquim, no primeiro dia de trabalho, a CMF foi palco de brigas, agressões, xingamentos, empurrões, gritos - amostra grátis do que virá até outubro.

2. VEREADORAS trocando tabefes, vereador agredido, presidente Gardel e o prefeito Sarto insultados, espetáculo deprimente numa casa chamada do povo. Como se fosse alguma novidade. Reprise do que aconteceu em anos anteriores. Parecia coisa armada. Não duvidem.

3. PROXIMIDADE das eleições deixa os vereadores inseguros. Espera-se que, até lá (as eleições), o pior não venha a acontecer. Pelo clima atual, a tendência é a de que será decretada, aqui, a próxima guerra mundial. Tremei, Putin...

VESPAS ASSANHADAS

POMBINHA branca da paz, símbolo do PSB, como se pudesse haver paz num partido que abriga os irmãos Ferreira Gomes, conduziu em primeiro voo, uma leva de filiados ao novo ninho. Era a nova leva de brizolistas desmamados.

MUITOS assistirão, de binóculos, seu pouso na casa do Eudoro Santana, o novo chefão. Cacifou-se ainda mais.

SÃO pedetistas loucos, feitos vespas assanhadas, para trair o legado de Brizola, porém, com medo de perder os mandatos de deputados estaduais e federais. Quer dizer, são corajosos, sim, mas só da boca pra fora.

À FRENTE do cortejo, empunhando bandeira branca, Cid Gomes pisou firme no palco, com lantejoulas à Eudoro Santana. Sem antes deixar claro que é ele quem assumirá a presidência dos socialistas.

COMPETÊNCIA não se compra. Vem do berço. Líder como gestor nas unidades das Unimeds do Brasil, Darival Bringel, foi reeleito, por aclamação, para mais quatro anos à frente da Unimed Ceará. Metas principais - construção de hospital em Itapipoca e Pecém - ideia já bem antiga; investimentos em tecnologias para ser a melhor federação Unimed do Brasil. Sem esquecer a implantação de registro eletrônico em saúde.

NA CABEÇA, OUTRA VEZ

ESPOUCA champanhe o líder mercantilista Ramalho Neto. Mercadinhos São Luiz escolhidos como a melhor empresa para se trabalhar em todo o Brasil, na categoria varejo pela Great Place To Work.

PORTEIRA ESCANCARADA

MUDANÇA de cadeiras na CMF, conhecida também como farra da turma do baixo clero. Primeiro suplente a assumir a titularidade, Diógenes Madeira, do nanico PRD. Prazer. Porteira aberta, outros serão vereadores, ao menos por quatro meses. Desta boquinha todos querem aproveitar. E viva o dinheiro público! Viva!

ESCOLAS INDÍGENAS

MAIOR plano já lançado no Brasil, para construção de escolas indígenas e quilombolas, valor de R$ 160 milhões com foco na equidade, está sendo elaborado pela presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba.

MODELO PINÓQUIO

JANEIRO se findou, turbinas aquecidas, para sucessão de Fortaleza. Sarto, que não é nenhum tolo, partiu na frente. E o barulhento PT onde fica? Receosos, com razão, de que o partido adote o modelo Pinóquio, lançado pelo PDT e que gerou muito desgaste. A propósito: Artur Bruno, como sempre foi o primeiro a se lançar pré-candidato. Não sairá do canto. Fumaça, muita. Fogo, que é bom, nada.

TODO PODEROSO

CID Gomes do alto da sua prepotência, bateu o martelo. Quer Sérgio Aguiar como futuro presidente da Alece. Sérgio é aquele tipo que só tem arranco. É sempre o primeiro a ser lançado. Cid, o todo poderoso, quer também a vice de PMF, preferivelmente para uma mulher. Não me venham dizer que a cotada será dona Izolda...