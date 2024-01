O Governo Federal instituiu o Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo - PAT-RTC (https://encurtador.com.br/fqGIY), composto por uma comissão para subsidiar a elaboração dos anteprojetos de lei, decorrentes da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que instituiu a Reforma Tributária. O trabalho está dimensionado nas seguintes instâncias: I - Comissão de Sistematização; II - Grupo de Análise Jurídica e III - Grupos Técnicos, que terão representatividade dos três níveis de governo. Esses grupos desenvolverão, a responsabilidade de elaborar, em um período de 60 dias, anteprojetos para regulamentar o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Enquanto o primeiro é atribuído à União, o segundo é destinado aos estados e municípios.

Os municípios brasileiros assumiram uma posição preponderante na concretização dos investimentos públicos, quando analisamos o período 2019-2023, cerca de 49% dos investimentos foram executados pelos municípios com base na receita disponível (receita própria transferências), ou seja, a capacidade de realizar está preponderantemente na base da federação brasileira, haja vista que, dos recursos adicionais no montante investido em 2023, 61% foi proveniente dos estados e cerca de 36% originou-se dos municípios.

A Reforma Tributária alarga um espaço para melhorar o processo de arrecadação e investimentos nos municípios, pois, conforme estudos do IPEA, 98% dos municípios com PIB percapto abaixo da média nacional, teriam ganho e 82% dos municípios teriam ganho direto, quando comparado com o atual modelo. Afora isso, os gestores poderão lançar o IPTU baseado em Decreto Municipal, podendo atualizar a planta genérica de valores imobiliários e adequar à gestão urbana e ambiental.

Entendo que este ganho dependerá do processo de governança e gestão fiscal de cada gestor municipal, bem como do processo de integração e articulação horizontal e vertical, com objetivo de desenvolver um programa de estímulo a capacidade de produção e consumo local, ou seja, os gestores terão que se apoderar das atuais estratégias de negócios - reshoring - trazer fábrica e produção e operação para o local de origem, permitindo uma redução considerável nos custos de transporte e maior eficiência logística e o nearshoring, que é o conceito de encurtar as cadeias de produção, ou seja, optar por fabricantes em locais mais próximos para abastecer o mercado, como têm feito recentemente os Estados Unidos e México.

Esse retorno ao desenvolvimento endógeno incrementará a receita tributária própria dos municípios e estados, pois ela será gerada no destino do consumo e da prestação de serviços, como o modelo foi desenhado pela Emenda Constitucional nº 132 de 20 de dezembro de 2023 (Reforma Tributária).

O papel desenvolvido pelos grupos técnicos será fundamental para modelar as propostas, com objetivo de agilizar o processo de execução das medidas tributárias que estão no escopo da reforma aprovada, tendo como efeito a equalização fiscal federativa, com objetivo de reduzir disparidades entre disponibilidades de receitas e demandas por serviços públicos nos estados e municípios. Estaremos integrando o GT2-Imunidades, na defesa da cooperação interfederativa e na melhora da gestão fiscal de estados e municípios.