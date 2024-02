Paul Romer, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2018, já demonstrou, matematicamente, como a inovação vira crescimento. O alicerce das pesquisas de Romer foi centrado na tese de que o crescimento econômico está correlacionado positivamente de algumas variáveis: investimento em tecnologias; pesquisa e desenvolvimento e associações com desenhos institucionais onde as ações planejadas e intencionais desempenham funções relevantes na construção de condições de longo prazo agregadoras de progresso técnico. Este rico arcabouço teórico gestou a criação do conceito de crescimento endógeno que, em síntese, consiste na assunção da hipótese clássica dos modelos de crescimento econômico em que o investimento em capital humano e os incentivos à inovação e ao conhecimento científico contribuem significativamente para o crescimento econômico. Síntese do trabalho de Paul Romer pode ser conhecida no original (https://encurtador.com.br/lxCS3).

Fomos convidados pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante para fazermos uma apresentação sobre a reforma tributária para gestores, diretores e gerentes financeiros (CFO`s) das principais empresas localizadas no Estado do Ceará. Na apresentação, além de apresentarmos os principais fundamentos da reforma, as perspectivas sobre os principais tópicos e a correlação do modelo aprovado com as estruturas tributárias mais contemporâneas, abrimos a oportunidade para estes gestores financeiros identificarem as oportunidades geradas pelo modelo aprovado pela Emenda Constitucional 132, onde apontamos para alguns aspectos que fortalecem a tese do desenvolvimento econômico endógeno, quais sejam : 1- tributação no destino - estímulo ao consumo local /regional; 2-Simplificação para o contribuinte - clareza das regras; 3- Pré-preenchimento -redução de tempo e custo de oportunidade; 4 - Intensificação no uso da tecnologia - compartilhamento; 5 - Cooperação como premissa da relação entre administração tributária e contribuintes; 6- Cidadania fiscal - com a convergência entre os entes e o consumo no destino, a reforma fortalece a educação fiscal; 7- Convergência das regras tributárias internacionais.

No que concerne ao item 7, citado acima, mencionamos aos CFO's que a reforma tributária vem ao encontro da proposta multilateral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que estabeleceu um Plano Base (BEPS) contra erosão fiscal, perda de investimentos e equalização de regras, convergentes em dois pilares, onde participam 137 países, inclusive o Brasil(https://encurtador.com.br/loBFR).

Os dois pilares do Plano BEPS visam acabar com as disputas e alavancar receitas tributárias a serem repartidas de forma equânime, inicialmente apenas no setor de serviços digitais, através da mudança nos direitos de tributação, que passa a ser alocado no país onde ocorre o consumo de fato e não onde está apenas a presença física da empresa.

Há uma vantagem competitiva que o Estado do Ceará pode obter na articulação de sua estrutura endógena, mas, para isso, precisa integrar as instituições de pesquisa e ensino como as Universidades, o ITA e os Centros tecnológicos alicerçando com inovação a capacidade produtiva interna, com poder de estratégico voltados as cadeias industriais e crescimento das exportações.