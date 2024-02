A política industrial ganhou maior proeminência no discurso público ao longo dos últimos anos e está presente no debate nacional e internacional. Instituições como: Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Rosevelt Institute, Banco Mundial etc. Mas o que é uma política industrial?

A política industrial é muito discutida, mas raramente definida explicitamente. Definimos políticas industriais, como aquelas políticas governamentais que visam explicitamente a transformação da estrutura da atividade econômica, no desenvolvimento de algum objetivo público. O objetivo normalmente é estimular a inovação, a produtividade e o crescimento econômico. Mas também pode promover a transição climática, a qualidade de empregos, reestimular o equilíbrio regional, mas tudo isso ancorado em melhoria da produtividade e competitividade estratégica.

Uma vez que a política industrial visa a mudança estrutural, uma característica fundamental é o exercício de escolha e arbítrio por parte dos governos, que deve fundamentar as escolhas em bases quantitativas e qualitativas, com concentração em indústrias transformadoras, tais como: a siderurgia, a automobilística, a construção naval, a aeronáutica ou os semicondutores - daí o nome. Mas a nossa definição é aberta e inclui apoio aos serviços, bem como tipos específicos de inovação e desenvolvimento (I&D), ou seja, o trabalho criativo levado a cabo de forma sistemática para aumentar o campo dos conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e a utilização desses para criar aplicações, que gerem novos produtos e novas patentes.

Após amplo diálogo entre o governo e os setores produtivos, o Governo Federal lançou o Programa Nova Indústria Brasil (NIB), prevendo investir R$ 300 bilhões até 2026.

A competitividade estratégica deve ser motivo dominante para êxito do programa pois é preciso combinar a NIB com a reforma tributária, já aprovada, e em processo de regulamentação, e as demais reformas estruturais, não menos importantes, como a reforma do sistema financeiro e de mercado de capitais. Nesse sentido, o Governo Federal fez um desenho para evitar os erros do passado, definiu 6 missões: 1- fortalecimento das cadeias agroindustriais; 2-estímulo ao complexo econômico industrial da saúde; 3- bem-estar das pessoas nas cidades; 4- transformação digital; 5- bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas; 6- defesa. As 6 missões estão ancoradas em áreas prioritárias, ações concretas e todas elas com metas definidas dentro de um ciclo de políticas públicas.

O ciclo das políticas públicas se constitui dos seguintes estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação. Assim é fundamental o governo apresentar os mecanismos de avaliação. Avaliação não se confunde com acompanhamento das ações governamentais, avaliação é indicar se essa política está promovendo mudanças nos sistemas econômico e social destinadas a alcançar os resultados desejados.

O debate intelectual em torno dos efeitos da política industrial está longe de estar resolvido. Aqueles que acreditam no funcionamento eficiente dos mercados tenderão a ver qualquer intervenção de política industrial com ceticismo e movidos por motivos de procura de renda, enquanto aqueles que acreditam numa falha generalizada do mercado veem a política industrial como uma condição necessária para o desenvolvimento.