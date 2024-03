Em um mercado competitivo, os consumidores efetuam suas escolhas considerando não apenas o preço, como também a qualidade, e ajustam suas decisões conforme custo e qualidade, de forma a maximizar sua satisfação dada sua restrição de orçamento. O caso do monopólio, como é o exemplo da Enel aqui no Ceará, é diferente. O monopólio atua não apenas com o preço, mas também com a variável qualidade, cujo nível de oferta depende das condições da demanda.

Quando o monopolista está sujeito a um preço-teto (o preço-teto definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica- Aneel é denominado de PLDmax_estrutural, que para 2024 será de R$ 716,80/MWh e o PLDmax_horário para 2024 será de R$ 1.470,57/MWh) e há fragilidade na regulação governamental é notória e sempre mais lucrativo para o monopólio ofertar uma qualidade inferior àquela eficiente, pelo simples fato de que não sendo discriminador perfeito (pode-se pensar o discriminador perfeito como um monopolista que conhece a função de utilidade de cada um de seus consumidores e é capaz de impedir que haja arbitragem no produto que ele vende a esses consumidores).

Assim, economicamente, isto sempre será vantajoso para a prestadora de serviços, caso a perda de receita derivada da redução na quantidade vendida (em função unicamente da redução na qualidade, mantido constante o preço) for menor do que a redução de custos provocada pela redução na quantidade vendida. Isto pode ser ineficiente, contudo, desde que a redução do excedente do consumidor (provocada pelo deslocamento para dentro da curva de demanda, permanecendo o preço constante) supere o aumento nos lucros. Portanto, para a ENEL, aqui mencionada e, submetida a um preço-teto, é financeiramente interessante para ela, enquanto monopólio, reduzir seus investimentos em qualidade.

A partir dessa breve análise, a Assembleia Legislativa (Alece) está de parabéns, pois "puxou" o tema e o colocou na pauta do dia, com uma participação multidimensional da sociedade civil, instituindo o "Dia D da CPI da Enel". No dia 15 de março último, a sessão foi conduzida com maestria pelo deputado Guilherme Sampaio, que concedeu oportunidade de oitiva aos diversos segmentos, que são vítimas dos prejuízos cometidos pela empresa.

Tivemos a oportunidade de deixar um conjunto de encaminhamentos para que a Alece possa fortalecer as conclusões da CPI. Todavia, como não foram exaustivas, indagamos: a) Porque a Enel não disponibiliza, em webservice, as informações da Contribuição Sobre a Iluminação Pública (CIP) para os municípios cearenses? b) Porque a ENEL não paga o ISSQN aos municípios cearenses, da receita bruta arrecadada do compartilhamento de postes, com demais empresas de telefonia e internet? Porque a Enel não apresenta um modelo de Balanced Scorecard (BSC). O BSC poderia ser composto por 1- indicadores financeiros da empresa: EBTIDA (demonstração dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização); resultado financeiro (performance econômica da empresa); margem bruta (mede a lucratividade da empresa); Incentivos fiscais recebidos. 2- Indicadores na ótica dos clientes: número de reclamações; satisfação de clientes; número de acidentes/ funcionários; número de funcionários; número de terceirizados; número de funcionários por escolaridade, dentre outros indicadores que poderiam compor um BSC e deixar a empresa mais transparente para os clientes que pagam a energia e que pagam também os incentivos fiscais para seu funcionamento.