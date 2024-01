Nem tudo se explica, mas que bom que acontece

Foto: jansen lucas Memórias, acasos

Um senhor de 80 anos, com início de demência, pegou o carro e dirigiu sozinho até um município da Região Metropolitana de Fortaleza. Talvez estivesse recolhendo no caminho das memórias – tal qual os farelos de pão da história de João e Maria – os atalhos que o levassem até a casa de praia da família, lugar de divertimento nas últimas décadas.

Os filhos, ao perceberem a fuga – e a demora no retorno - tentaram ajudar com orientações sobre a rota de volta para casa. Irritado, ele desligou o celular. Optou por usar as recordações possíveis para tentar manter a sua independência. Não havia como entender que estava sendo cuidado.

Como era provável, perdeu-se. Acabou indo até uma comunidade, citada nos noticiários por casos de violência. O carro e ele foram reconhecidos por um mecânico, que sempre os atendia em uma oficina que o idoso era habituado a usar os serviços. O mecânico, percebendo a situação, entrou no carro e, habilmente, conduziu o motorista até a casa dele.

Semana passada escrevi uma crônica sobre o por acaso para um site especializado em literatura. Muitas escritoras escreveram sobre este tema. Na mesma semana tomei conhecimento dessa história do idoso. Questões assim me interessam particularmente, por ter na família pessoas aprendendo a cuidar dos seus idosos com demências.

No caso do passeio-fuga-com-final-feliz não houve combinação prévia entre o idoso e o mecânico. Poderiam ter acontecido outras situações. O mecânico poderia...

a) não morar naquela justa comunidade;

b) não estar andando na rua no exato momento em que o carro passou;

c) ou estar lá e ter baixado a cabeça por um instante e o veículo simplesmente ter passado.

Pelo que sai lendo sobre o por acaso, muitos acham que apenas faz parte da vida, e coincidentemente se dá com alguns e outros não. Outros o batizam de Deus, de anjo, de protetor alerta para os perigos que pode correr aquele ser humano neste mundo.

Sinceramente, não sei. Escreveria léguas de palavras e continuaria sem saber. Uns enxergam simplesmente dentro da lei das probabilidades, outros pela fé.

O que me vem à cabeça para concluir este texto é que o fato de não termos explicações para tudo é que revela a nossa humanidade.