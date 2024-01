Amizades de rua, encontros de vidas

Foto: Roger Kisby O tempo molda a amizade

.

Recebi, de uma pessoa que eu não via há mais de 40 anos, um convite para ir a uma festa. Nela, estariam pessoas que estudaram com a anfitriã no colégio, na faculdade e as que moravam perto de sua casa, nos vários anos em que residiu por lá. Eu estava neste último bloco.

Meio indecisa se ia, porque poderia não reconhecer ou ser reconhecida, e também por compromissos no dia seguinte, acabei tomando a acertada decisão de não deixar de aceitar os convites que fortalecem, retomam ou iniciam uma boa amizade.

O tempo entre chegar ao salão de festas do prédio e sentar já mostrou como o “meio indecisa” do início poderia ter me negado viver a força do que a gente constrói nos relacionamentos.

Demorei a sentar justo porque os abraços e reconhecimentos foram acontecendo e trazendo tão boas recordações, que os convidados pareciam imãs se atraindo pela amizade que vivemos. Alguns companheiros (as) dos convidados acabaram se reconhecendo também por terem convivido em alguma época.

As conversas ao longo da noitada boa passavam por um mesmo lugar: as ruas que morávamos, os caminhos que fazíamos entre uma casa e outra, as calçadas que ocupávamos nas conversas e brincadeiras. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes se agrupavam, entre pares, zanzando nas ruas das vizinhanças. Garagens, quintais e salas eram ocupados por festinhas dançantes, os primeiros namoros e beijos.

A palavra “rua” nunca me soou tão forte, tão íntima, dentro de mim, tão farta de memórias que compuseram minhas interações, tão poderosa em revelar a liberdade que tínhamos em ocupar as interseções que nos uniam: nossas ruas. Talvez porque hoje a gente fale e viva mais “prédio” do que rua, não se perceba a importância de viver em liberdade e segurança na rua mesmo, do lado de fora de portaria ou muros.

Sem qualquer espaço para saudosismo no sentido de querer voltar ao passado, o que a festa de amigos de uma rua em que morei com minha família me trouxe foi pertencimento à liberdade. Trouxe também a fortaleza que é conviver mais profundamente com as pessoas e poder conversar com elas, mais de 40 anos depois, como se a gente tivesse se visto semana passada.

Revendo tudo isso, agradeço muito ter conseguido que meus filhos vivessem os primeiros dez anos de vida em uma casa, podendo aprender a andar de bicicleta na rua, ocupar as calçadas. A segurança já não era a mesma, mas, pelo menos, puderam sentir a rua e guardá-la em suas memórias.

E, para encerrar, uma sugestão: tem amigos que nunca mais viu? Reúne eles e remontem juntos os quebra-cabeças das memórias do que já viveram. É fantástico.