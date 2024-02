Maracatu e literatura na avenida

Foto: Acervo Pessoal Escritoras desfilaram no Maracatu Nação Fortaleza

.

Eu fui. Coloquei os pés na Domingos Olímpio, pela primeira vez, como brincante. As pernas buscando acompanhar o ritmo do maracatu Nação Fortaleza e a cabeça lembrando de outro carnaval.

Ainda temos problemas de estrutura, de apoio às escolas, cordões e maracatus e muitos outros que podem ser enumerados por quem realmente está no cotidiano da festividade. Mas, pude ver, se divertindo ao ar livre, e em segurança, pessoas de todas as idades, nas arquibancadas, em cadeiras levadas de casa, nos bares ou sentadas nas coxias.

Veio à memória a criança que brincava em bloquinhos no Interior e que, ao vir morar na capital, teve a primeira vez como expectadora de um extenso corredor carnavalesco de ritmos e gente. A avenida era outra e, em cada uma delas, uma vivência à parte.

Foto: Acervo Pessoal Escritoras na avenida

Meus pais dançavam muito bem. Nos ensinavam os mais variados ritmos. E a gente ia se integrando. Lembro da minha fantasia de xadrez colorido, quando eu não media nem um metro ainda.

A primeira vez que vi o carnaval numa cidade grande me fez desejar, um dia, me juntar àquele povo com tantas fantasias diferentes, principalmente as que pintavam o rosto de preto, com suas roupas brilhosas, e um ritmo que me parecia choroso.

Estive nas outras avenidas por onde os passos mominos de Fortaleza foram migrando. Tanto na condição de jornalista, em plantão, como levando nossos filhos para que dessem seus primeiros passos de brincantes. Só um parêntese: eles gostam também.

Os anos de trabalho durante o carnaval acabaram subornando meu desejo de participar. Depois ficou esquecido. A oportunidade acabou vindo quando eu nem esperava. Um maracatu com uma ala para escritores. Um dos coletivos que faço parte, o Lamparinas, de autoras de literatura infantil, resolveu aderir, abrindo para quem quisesse ir.

Éramos só quatro lamparinas e um estandarte, habilmente criado por algumas escritoras. O coletivo ainda não fez um ano, mas já teve a sua primeira vez na festa.

Vestidas de camisa amarela, short jeans e adereço laranja na cabeça, compomos uma linha no desfile, dentro de um corredor de fantasias. Estávamos acesas de verdade. Cada uma trazendo dentro de si seus sonhos e distribuindo livros ao público.

Em um desses momentos, vi uma criança e lhe ofereci um livro infantil. Os olhos dela brilharam. Lembrei do meu olhar no primeiro carnaval em Fortaleza. Me pareceu dois bastões sendo passados: o do gostar de participar do maracatu e o de se encantar pela leitura.

Cada livro entregue pelos escritores, enquanto dançavam, foi um convite à leitura, ao conhecimento, à diversão. A troca de olhar com a criança me trouxe a expectativa de que ali mesmo na calçada ela deve ter folheado e despertado para a história. E que vai juntar, no pensamento, a ideia de que festa e leitura se compõem no mesmo cenário. Não se excluem, pelo contrário, se somam entre as boas danças da vida.