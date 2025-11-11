Dê livros de autores cearenses

Foto: Alcides Freire/Divulgação Ana Márcia Diógenes com seu livro "Caso porque te amo, mato porque te amo"

E se você decidisse que neste Natal só vai dar livro de presente? E se você decidisse que só quer receber livro como presente neste Natal? E se você decidisse que quer dar e ganhar livros em qualquer época do ano?

Este verbo “decidir” faz toda a diferença quando, ao invés de presentear ou ser presenteado com objetos efêmeros, optamos pelo livro por reconhecer o diferencial perene que ele representa no saber, no entretenimento, na formação pessoal e intelectual.

A leitura alcança muitas possibilidades, entre elas o prazer, o conhecimento, o repouso, as viagens a mundos imaginários. Dar um livro de presente é empacotar junto todos esses acessos.

A partir dessas possibilidades, um grupo de escritores cearenses se reuniu e iniciou um movimento, voluntário, para lembrar às pessoas de que livro é uma alternativa de presente marcante e valiosa. É a campanha “Livro é presente. Dê livros de escritores cearenses”.

A iniciativa, da escritora Liduina Vidal, tem sido apoiada por centenas de autores e autoras. Eu aderi, produzi textos para que os participantes falem de sua adesão, e compartilhei a ideia com escritores de outros estados. O movimento está crescendo.

Diariamente podem ser vistas postagens nas redes sociais de novos participantes mobilizando para a importância de valorizar a literatura feita por escritores locais.

A campanha foi lançada no fim de outubro, durante reunião online entre os primeiros interessados. Assim que começou a ser divulgado, o movimento ganhou a adesão de um projeto que também estimula e homenageia a literatura e seus autores, o Poesia em Cartaz, iniciativa do poeta e publicitário Paulo Fraga.

A logo da campanha “Dê livro de presente” passou a ser inserida entre os apoiadores do Poesia em cartaz, tanto no Instagram como nos outdoors. Boas ideias se reconhecem e se reforçam.

Comprar livros de escritores e escritoras para presentear é reconhecer que, para além do conteúdo que carregam em suas páginas, há neles o talento e o imaginário de autores locais. Dar livros de presente representa a valorização de nossa cultura.

A decisão consciente pelo valor da literatura vai contribuir também para equilibrar uma situação que tem se repetido nos últimos anos. Neste período que antecede o Natal, lojas de rua e de shopping ficam lotados de consumidores, e os vendedores on-line cheios de pedidos. Enquanto isso, autores independentes, editoras, livrarias físicas e on-line acabam sendo esquecidos.

Seja em romance, poesia, conto, infantil, juvenil, acadêmico, fantástico, autoajuda e tantos outros… seja como presente para amigos, familiares…. seja para o amigo secreto… neste Natal, decida presentear com livros de autores cearenses.

