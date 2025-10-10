6ª edição da corrida infantil Chinela, Menino! será neste domingo, 12

Foto: Sandro Freitas North Shopping Jóquei recebe a 6ª edição da corrida infantil Chinela, Menino! no Dia das Crianças, 12 de outubro

A 6ª edição da corrida infantil "Chinela, Menino!" este ano será realizada no Dia das Crianças, sábado, 12 de outubro, no Quintal do Jóquei, localizado no North Shopping Jóquei.

A corrida é voltada para crianças de 1 a 15 anos, com percursos adaptados para cada faixa etárias. Serão sete categorias, com distâncias variadas conforme a idade dos participantes.

O evento, que começa às 6 horas, visa incentivar a prática esportiva e promover a qualidade de vida e o bem-estar das crianças e famílias.



Nas categorias de 1 a 5 anos, os pais ou responsáveis poderão correr ao lado dos pequenos, criando um momento especial de interação e diversão.

"É um momento muito bonito, onde as crianças se divertem com seus pais e já começam a desenvolver uma mentalidade voltada à prática esportiva desde cedo", ressalta Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos e idealizador da corrida.

Veja categorias

- 01 a 03 anos – 30 metros

- 04 a 05 anos – 50 metros

- 06 a 07 anos – 150 metros

- 08 a 09 anos – 200 metros

- 10 a 11 anos – 300 metros

- 12 a 13 anos – 400 metros

- 14 a 15 anos – 500 metros

Serviço

6ª edição Chinela, Menino!

Quando: Sábado, 12 de outubro de 2025

Horário: 6h

Quintal do Jóquei, North Shopping Jóquei – Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube

Mais informações: novoticket.com.br