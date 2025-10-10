Logo O POVO+
6ª edição da corrida infantil Chinela, Menino! será neste domingo, 12
Evento será realizado no North Shopping Jóquei no Dia das Crianças. A corrida é direcionada para crianças de 1 a 15 anos
North Shopping Jóquei recebe a 6ª edição da corrida infantil Chinela, Menino! no Dia das Crianças, 12 de outubro (Foto: Sandro Freitas )
A 6ª edição da corrida infantil "Chinela, Menino!" este ano será realizada no Dia das Crianças, sábado, 12 de outubro, no Quintal do Jóquei, localizado no North Shopping Jóquei. 

A corrida é voltada para crianças de 1 a 15 anos, com percursos adaptados para cada faixa etárias. Serão sete categorias, com distâncias variadas conforme a idade dos participantes.

O evento, que começa às 6 horas, visa incentivar a prática esportiva e promover a qualidade de vida e o bem-estar das crianças e famílias.

Nas categorias de 1 a 5 anos, os pais ou responsáveis poderão correr ao lado dos pequenos, criando um momento especial de interação e diversão.

"É um momento muito bonito, onde as crianças se divertem com seus pais e já começam a desenvolver uma mentalidade voltada à prática esportiva desde cedo", ressalta Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos e idealizador da corrida.

Veja categorias

- 01 a 03 anos – 30 metros
- 04 a 05 anos – 50 metros
- 06 a 07 anos – 150 metros
- 08 a 09 anos – 200 metros
- 10 a 11 anos – 300 metros
- 12 a 13 anos – 400 metros
- 14 a 15 anos – 500 metros

Serviço

6ª edição Chinela, Menino!
Quando: Sábado, 12 de outubro de 2025
Horário: 6h
Quintal do Jóquei, North Shopping Jóquei – Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube
Mais informações: novoticket.com.br 

