6ª edição da corrida infantil Chinela, Menino! será neste domingo, 12
Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
6ª edição da corrida infantil Chinela, Menino! será neste domingo, 12
Evento será realizado no North Shopping Jóquei no Dia das Crianças. A corrida é direcionada para crianças de 1 a 15 anos
A 6ª edição da corrida infantil "Chinela, Menino!" este ano será realizada no Dia das Crianças, sábado, 12 de outubro, no Quintal do Jóquei, localizado no North Shopping Jóquei.
A corrida é voltada para crianças de 1 a 15 anos, com percursos adaptados para cada faixa etárias. Serão sete categorias, com distâncias variadas conforme a idade dos participantes.
O evento, que começa às 6 horas, visa incentivar a prática esportiva e promover a qualidade de vida e o bem-estar das crianças e famílias.
Nas categorias de 1 a 5 anos, os pais ou responsáveis poderão correr ao lado dos pequenos, criando um momento especial de interação e diversão.
"É um momento muito bonito, onde as crianças se divertem com seus pais e já começam a desenvolver uma mentalidade voltada à prática esportiva desde cedo", ressalta Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos e idealizador da corrida.
Veja categorias
- 01 a 03 anos – 30 metros - 04 a 05 anos – 50 metros - 06 a 07 anos – 150 metros - 08 a 09 anos – 200 metros - 10 a 11 anos – 300 metros - 12 a 13 anos – 400 metros - 14 a 15 anos – 500 metros
Serviço
6ª edição Chinela, Menino! Quando: Sábado, 12 de outubro de 2025 Horário: 6h Quintal do Jóquei, North Shopping Jóquei – Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube Mais informações: novoticket.com.br
Tudo o que você precisa saber sobre o mundo da corrida está aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.