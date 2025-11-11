Corrida do Cometa: organização se posiciona sobre problemas; veja o que muda em 2026

Foto: Reprodução Instagram Participantes levaram fardos de produtos durante as ativações do pós-prova

A 7ª Meia Maratona Cometa, realizada no último domingo, 9, ganhou repercussão por problemas na organização e pela conduta de parte dos participantes. Vídeos mostram pessoas levando fardos de produtos após a prova. Em posicionamento sobre o evento, a organização informou que, "para a edição de 2026, as ativações não ocorrerão mais no dia da prova, sendo realizadas durante a entrega dos kits, que acontecerá dentro do Centro de Eventos — e não mais no estacionamento".

Participantes da prova foram às redes sociais reclamar da experiência: desorganização, falta de água, falta de medalhas, filas, trecho do percurso em via estreita demais para a quantidade de atletas, entre outros problemas.

"Sabemos que melhorias precisam ser feitas. Mas não aceitamos muitas das notícias e 'fakes criados', disse Ricardo Ramalho, diretor da BRB Marketing Esportivo, que organiza a prova, em publicação no Instagram.

Segundo ele, "não houve problemas nos percursos quanto à falta de água ou ausência de staffs. Pelo contrário, houve sobra de água gelada em todos os pontos de hidratação".

"O percurso dos 21 km foi independente, com hidratação a cada 2,5 km, pontos de distribuição de gel e isotônico, banheiros químicos, 18 seguranças em motos e 2 viaturas de apoio", diz.

Em relação às medalhas, ele afirma que houve o extravio de duas caixas (de ambos os modelos), o que teria ocasionado a falta de 52 medalhas na prova de 21 km.

"Colocamos staffs para notificar os atletas que não receberam. Ontem, recuperamos as medalhas extraviadas e, nesta terça-feira, o envio está sendo feito diretamente para o endereço de cada um", afirmou.

Sobre os saques de produtos das ativações ele diz que "na dispersão das provas de 2 km (caminhada), 5 km e 10 km — que reuniram quase 9 mil atletas — ocorreram os fatos relatados".

"Montamos uma estrutura em formato 'self-service', apenas monitorada por staffs. Foram disponibilizados 12 mil isotônicos e água em quantidade suficiente para atender ao dobro do público previsto, justamente para evitar aglomerações. Infelizmente, a falta de educação de alguns comprometeu o funcionamento do espaço, pois várias pessoas encheram sacolas com produtos, o que tornou a fila lenta e desorganizada, resultando na falta para os últimos atletas. Infelizmente, ate Assessorias Esportivas e Grupos de Corridas foram passivas dos saques", acrescenta.



