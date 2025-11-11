Logo O POVO+
Corrida do Cometa: organização se posiciona sobre problemas; veja o que muda em 2026
Corrida do Cometa: organização se posiciona sobre problemas; veja o que muda em 2026

Participantes da prova foram às redes sociais reclamar de problemas no evento. Vídeos mostrando pessoas levando fardos de produtos repercutiram
Participantes levaram fardos de produtos durante as ativações do pós-prova (Foto: Reprodução Instagram)
A 7ª Meia Maratona Cometa, realizada no último domingo, 9, ganhou repercussão por problemas na organização e pela conduta de parte dos participantes. Vídeos mostram pessoas levando fardos de produtos após a prova. Em posicionamento sobre o evento, a organização informou que, "para a edição de 2026, as ativações não ocorrerão mais no dia da prova, sendo realizadas durante a entrega dos kits, que acontecerá dentro do Centro de Eventos — e não mais no estacionamento".

Participantes da prova foram às redes sociais reclamar da experiência: desorganização, falta de água, falta de medalhas, filas, trecho do percurso em via estreita demais para a quantidade de atletas, entre outros problemas. 

"Sabemos que melhorias precisam ser feitas. Mas não aceitamos muitas das notícias e 'fakes criados', disse Ricardo Ramalho, diretor da BRB Marketing Esportivo, que organiza a prova, em publicação no Instagram. 

Segundo ele, "não houve problemas nos percursos quanto à falta de água ou ausência de staffs. Pelo contrário, houve sobra de água gelada em todos os pontos de hidratação".

"O percurso dos 21 km foi independente, com hidratação a cada 2,5 km, pontos de distribuição de gel e isotônico, banheiros químicos, 18 seguranças em motos e 2 viaturas de apoio", diz. 

Em relação às medalhas, ele afirma que houve o extravio de duas caixas (de ambos os modelos), o que teria ocasionado a falta de 52 medalhas na prova de 21 km.

"Colocamos staffs para notificar os atletas que não receberam. Ontem, recuperamos as medalhas extraviadas e, nesta terça-feira, o envio está sendo feito diretamente para o endereço de cada um", afirmou.

Sobre os saques de produtos das ativações ele diz que "na dispersão das provas de 2 km (caminhada), 5 km e 10 km — que reuniram quase 9 mil atletas — ocorreram os fatos relatados". 

"Montamos uma estrutura em formato 'self-service', apenas monitorada por staffs. Foram disponibilizados 12 mil isotônicos e água em quantidade suficiente para atender ao dobro do público previsto, justamente para evitar aglomerações. Infelizmente, a falta de educação de alguns comprometeu o funcionamento do espaço, pois várias pessoas encheram sacolas com produtos, o que tornou a fila lenta e desorganizada, resultando na falta para os últimos atletas. Infelizmente, ate Assessorias Esportivas e Grupos de Corridas foram passivas dos saques", acrescenta. 


