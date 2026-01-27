Logo O POVO+
Corridas de rua aumentam 85% no Brasil em 2025, com mais de 5 mil eventos
Comentar
Foto de Ana Rute Ramires
clique para exibir bio do colunista

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

Corridas de rua aumentam 85% no Brasil em 2025, com mais de 5 mil eventos

Levantamento é da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo)
Comentar
A corrida do Bob Esponja também aconteceu em diversas capitais brasileiras em 2025 (Foto: Divulgação/ORG)
Foto: Divulgação/ORG A corrida do Bob Esponja também aconteceu em diversas capitais brasileiras em 2025

A corrida de rua continua em forte expansão no Brasil. O número de eventos oficiais aumentou 85% no ano passado. Foram 5.241 provas realizadas em 2025, contra 2.827 em 2024. Levantamento foi elaborado pela Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo).

A pesquisa foi apresentada no painel de encerramento do 4º Summit Abraceo/Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), na última quinta-feira, 21. 

São Paulo lidera como o estado com maior número de corridas, foram 1.311 ano passado. Topo da lista segue com Paraná e Santa Catarina, com 645 e 478 eventos, respectivamente.

O Ceará registrou aumento de 300%, saindo de 49 para 196 no período. 

O estado de Alagoas teve a maior taxa de crescimento (800%), visto que pulou de quatro corridas em 2024 e para trinta e seis em 2025. 

Também cresceram Sergipe (95%), Paraná (93%) e Santa Catarina (71%). O crescimento em São Paulo foi de 79%.

Conforme a organização, o critério estabelecido para o recorte foi baseado na lei que rege as corridas de rua em território nacional, as bases dos dados da CBAt e as federações de cada um dos estados mais o Distrito Federal.

Corridas de rua por estado em 2025

  • AC - Federação Acreana de Atletismo - 111
  • AL - Federação Alagoas a de Atletismo - 36
  • AM - Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas - 66
  • AP - Federação de Atletismo do Amapá - 82
  • BA - Federação Baiana de Atletismo - 181
  • CE - Federação Cearense de Atletismo - 196
  • DF - Federação de Atletismo do Distrito Federal - 125
  • ES - Federação Capixaba de Atletismo - 208
  • GO - Federação Goiana de Atletismo - 138
  • MA - Federação Atlética Maranhense - 11
  • MG - Federação Mineira de Atletismo - 433
  • MS - Federação do Mato Grosso do Sul - 86
  • MT - Federação de Atletismo do Mato Grosso - 209
  • PA - Federação Paraense de Atletismo - 131
  • PB - Federação Paraibana de Atletismo - 78
  • PE - Federação Pernambucana de Atletismo - 236
  • PI - Federação de Atletismo do Piauí - -
  • PR - Federação Paranaense de Atletismo - 645
  • RJ - Federação Rio de Atletismo - 86
  • RN - Federação Norte-rio-grandense de Atletismo-  70
  • RO - Federação de Atletismo de Rondônia - 48
  • RR - Federação Roraimense de Atletismo - 1
  • RS - Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul - 48
  • SC - Federação Catarinense de Atletismo - 478
  • SE - Federação Sergipana de Atletismo - 201
  • SP - Federação Paulista de Atletismo - 1.311
  • TO - Federação de Atletismo do Estado do Tocantins-24
  • Total - Federações - 5.241
Foto do Ana Rute Ramires

Tudo o que você precisa saber sobre o mundo da corrida está aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?