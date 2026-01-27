Corridas de rua aumentam 85% no Brasil em 2025, com mais de 5 mil eventos

Foto: Divulgação/ORG A corrida do Bob Esponja também aconteceu em diversas capitais brasileiras em 2025

A corrida de rua continua em forte expansão no Brasil. O número de eventos oficiais aumentou 85% no ano passado. Foram 5.241 provas realizadas em 2025, contra 2.827 em 2024. Levantamento foi elaborado pela Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo).

A pesquisa foi apresentada no painel de encerramento do 4º Summit Abraceo/Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), na última quinta-feira, 21.

São Paulo lidera como o estado com maior número de corridas, foram 1.311 ano passado. Topo da lista segue com Paraná e Santa Catarina, com 645 e 478 eventos, respectivamente.

O Ceará registrou aumento de 300%, saindo de 49 para 196 no período.

O estado de Alagoas teve a maior taxa de crescimento (800%), visto que pulou de quatro corridas em 2024 e para trinta e seis em 2025.

Também cresceram Sergipe (95%), Paraná (93%) e Santa Catarina (71%). O crescimento em São Paulo foi de 79%.

Conforme a organização, o critério estabelecido para o recorte foi baseado na lei que rege as corridas de rua em território nacional, as bases dos dados da CBAt e as federações de cada um dos estados mais o Distrito Federal.

Corridas de rua por estado em 2025