Corridas de rua aumentam 85% no Brasil em 2025, com mais de 5 mil eventos

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
A corrida de rua continua em forte expansão no Brasil. O número de eventos oficiais aumentou 85% no ano passado. Foram 5.241 provas realizadas em 2025, contra 2.827 em 2024. Levantamento foi elaborado pela Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo).
A pesquisa foi apresentada no painel de encerramento do 4º Summit Abraceo/Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), na última quinta-feira, 21.
São Paulo lidera como o estado com maior número de corridas, foram 1.311 ano passado. Topo da lista segue com Paraná e Santa Catarina, com 645 e 478 eventos, respectivamente.
O Ceará registrou aumento de 300%, saindo de 49 para 196 no período.
O estado de Alagoas teve a maior taxa de crescimento (800%), visto que pulou de quatro corridas em 2024 e para trinta e seis em 2025.
Também cresceram Sergipe (95%), Paraná (93%) e Santa Catarina (71%). O crescimento em São Paulo foi de 79%.
Conforme a organização, o critério estabelecido para o recorte foi baseado na lei que rege as corridas de rua em território nacional, as bases dos dados da CBAt e as federações de cada um dos estados mais o Distrito Federal.
Corridas de rua por estado em 2025
AC - Federação Acreana de Atletismo - 111
AL - Federação Alagoas a de Atletismo - 36
AM - Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas - 66
AP - Federação de Atletismo do Amapá - 82
BA - Federação Baiana de Atletismo - 181
CE - Federação Cearense de Atletismo - 196
DF - Federação de Atletismo do Distrito Federal - 125
ES - Federação Capixaba de Atletismo - 208
GO - Federação Goiana de Atletismo - 138
MA - Federação Atlética Maranhense - 11
MG - Federação Mineira de Atletismo - 433
MS - Federação do Mato Grosso do Sul - 86
MT - Federação de Atletismo do Mato Grosso - 209
PA - Federação Paraense de Atletismo - 131
PB - Federação Paraibana de Atletismo - 78
PE - Federação Pernambucana de Atletismo - 236
PI - Federação de Atletismo do Piauí - -
PR - Federação Paranaense de Atletismo - 645
RJ - Federação Rio de Atletismo - 86
RN - Federação Norte-rio-grandense de Atletismo- 70
RO - Federação de Atletismo de Rondônia - 48
RR - Federação Roraimense de Atletismo - 1
RS - Federação de Atletismo do Estado do Rio Grande do Sul - 48
SC - Federação Catarinense de Atletismo - 478
SE - Federação Sergipana de Atletismo - 201
SP - Federação Paulista de Atletismo - 1.311
TO - Federação de Atletismo do Estado do Tocantins-24
Total - Federações - 5.241
Tudo o que você precisa saber sobre o mundo da corrida está aqui. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.