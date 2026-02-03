Foto: Maria Raíssa Amora/SW Comunicação Pré-lançamento da 21K Terra da Luz 2026, em 2 de fevereiro, na Casa Beá

A 21K Terra da Luz 2026 será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de maio — feriado prolongado. Os percursos de 7km e 14km serão às 16 horas no dia 1º, sexta-feira. A prova de 21km terá largada às 5h15min do dia 3, domingo. Arena será localizada no Centro Cultural Dragão do Mar, no Centro de Fortaleza.

Outras novidades deste ano são o Desafio de 28km, para quem quer participar de dois percusos: 7km e 21km. Evento tamvém terá a Corridinha, na Cidade das Crianças, no sábado, 2, às 7 horas, para faixa etária de 1 a 15 anos.

Expectativa é receber 10 mil atletas nos percursos de 7km, 14km e 21km, além de 500 crianças na Corridinha, com percursos de 30m a 500m.

Evento é realizado pela Nova Letra Eventos Criativos. Novidades da edição deste ano foram compartilhadas em evento de pré-lançamento na manhã dessa segunda-feira, 2, na Casa Beá.

Categorias contemplam gerais, cadeirantes, PCDs e 60+. Este ano, percurso de 21km também contempla categoria hadbike.