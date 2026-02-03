Logo O POVO+
Provas de 7km e 14km da 21K Terra da Luz 2026 terão largada às 16h no dia 1º de maio
Foto de Ana Rute Ramires
Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

Provas de 7km e 14km da 21K Terra da Luz 2026 terão largada às 16h no dia 1º de maio

O percurso de 21km terá largada às 5h15min do dia 3 de maio, domingo. Outras novidades deste ano são o Desafio 28km (7km + 21km) e a Corridinha, para faixa etária de 1 a 15 anos
Pré-lançamento da 21K Terra da Luz 2026, em 2 de fevereiro, na Casa Beá (Foto: Maria Raíssa Amora/SW Comunicação )
Foto: Maria Raíssa Amora/SW Comunicação Pré-lançamento da 21K Terra da Luz 2026, em 2 de fevereiro, na Casa Beá

A 21K Terra da Luz 2026 será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de maio — feriado prolongado. Os percursos de 7km e 14km serão às 16 horas no dia 1º, sexta-feira. A prova de 21km terá largada às 5h15min do dia 3, domingo. Arena será localizada no Centro Cultural Dragão do Mar, no Centro de Fortaleza.

Outras novidades deste ano são o Desafio de 28km, para quem quer participar de dois percusos: 7km e 21km. Evento tamvém terá a Corridinha, na Cidade das Crianças, no sábado, 2, às 7 horas, para faixa etária de 1 a 15 anos. 

Expectativa é receber 10 mil atletas nos percursos de 7km, 14km e 21km, além de 500 crianças na Corridinha, com percursos de 30m a 500m. 

Evento é realizado pela Nova Letra Eventos Criativos. Novidades da edição deste ano foram compartilhadas em evento de pré-lançamento na manhã dessa segunda-feira, 2, na Casa Beá. 

Categorias contemplam gerais, cadeirantes, PCDs e 60+. Este ano, percurso de 21km também contempla categoria hadbike. 

Foto do Ana Rute Ramires

