Logo O POVO+
Fortaleza terá cinco provas do Santander Track&Field Run Series em 2026 
Comentar
Foto de Ana Rute Ramires
clique para exibir bio do colunista

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde

Ana Rute Ramires esportes

Fortaleza terá cinco provas do Santander Track&Field Run Series em 2026 

No total, serão 75 etapas pelas principais capitais do País. Veja datas e locais das provas
Comentar
Ceará com cinco etapas no calendário do circuito de corrida Santander Track&Field Run Series 2026 (Foto: Adam Tavares/TF Sports)
Foto: Adam Tavares/TF Sports Ceará com cinco etapas no calendário do circuito de corrida Santander Track&Field Run Series 2026

A temporada 2026 do Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas, terá cinco eventos em Fortaleza. 

Calendário Santander Track&Field Run Series

  • Shopping Del Paseo I (01/03) - 5km, 10km e 15km
  • RioMar Fortaleza I (17/05) - 5 km e 10km
  • Iguatemi Fortaleza (28/06) - 5km e 10km 
  • Shopping Del Paseo II (20/09) - 5km, 10km e 21km 
  • RioMar Fortaleza II (15/11) - 5km e 10km 

Ao todo, serão 75 etapas pelas principais capitais do País, incluindo o retorno do circuito ao Rio de Janeiro, além de percursos exclusivos noturnos em aeroportos. 

Leia mais

A nova temporada, reforça a proposta do circuito ao "unir performance, experiência e conexão com diferentes territórios".

“A corrida deixou de ser apenas um desafio individual para se tornar um ritual coletivo, um estilo de vida que conecta pessoas, cidades e experiências. Em 2026, seguimos expandindo esse ecossistema, com provas que dialogam com diferentes momentos da vida do corredor e com tudo aquilo que só quem corre entende”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.

A TFSports é a plataforma de bem-estar da Track&Field que promove eventos e oferta produtos e serviços ligados a um estilo de vida ativo e saudável.

Serviço

Inscrições e informações: App TFSports – www.tfsports.com.br

Valor: A partir de R$ 159,90. Clientes Santander têm direito a 25% de desconto para até 2 inscrições por CPF. Desconto sujeito ao limite de 20% do total de inscrições disponíveis para cada prova.

Leia mais

Foto do Ana Rute Ramires

Tudo o que você precisa saber sobre o mundo da corrida está aqui. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?