Fortaleza terá cinco provas do Santander Track&Field Run Series em 2026 

Foto: Adam Tavares/TF Sports Ceará com cinco etapas no calendário do circuito de corrida Santander Track&Field Run Series 2026

A temporada 2026 do Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da América Latina em número de provas, terá cinco eventos em Fortaleza.

Calendário Santander Track&Field Run Series

Shopping Del Paseo I (01/03) - 5km, 10km e 15km

RioMar Fortaleza I (17/05) - 5 km e 10km

Iguatemi Fortaleza (28/06) - 5km e 10km

Shopping Del Paseo II (20/09) - 5km, 10km e 21km

RioMar Fortaleza II (15/11) - 5km e 10km

Ao todo, serão 75 etapas pelas principais capitais do País, incluindo o retorno do circuito ao Rio de Janeiro, além de percursos exclusivos noturnos em aeroportos.

A nova temporada, reforça a proposta do circuito ao "unir performance, experiência e conexão com diferentes territórios".

“A corrida deixou de ser apenas um desafio individual para se tornar um ritual coletivo, um estilo de vida que conecta pessoas, cidades e experiências. Em 2026, seguimos expandindo esse ecossistema, com provas que dialogam com diferentes momentos da vida do corredor e com tudo aquilo que só quem corre entende”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.

A TFSports é a plataforma de bem-estar da Track&Field que promove eventos e oferta produtos e serviços ligados a um estilo de vida ativo e saudável.

Serviço

Inscrições e informações: App TFSports – www.tfsports.com.br

Valor: A partir de R$ 159,90. Clientes Santander têm direito a 25% de desconto para até 2 inscrições por CPF. Desconto sujeito ao limite de 20% do total de inscrições disponíveis para cada prova.