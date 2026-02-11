Fortaleza terá cinco provas do Santander Track&Field Run Series em 2026 

Jornalista formada na Universidade Federal do Ceará (UFC). Repórter com foco em saúde e coordenadora de Cidades do O POVO. Eleita no TOP 3 +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar do Nordeste. Nesta coluna, trata de assuntos ligados ao mundo da corrida de rua, provas, novos produtos, tecnologia e cuidados com a saúde
A nova temporada, reforça a proposta do circuito ao "unir performance, experiência e conexão com diferentes territórios".
“A corrida deixou de ser apenas um desafio individual para se tornar um ritual coletivo, um estilo de vida que conecta pessoas, cidades e experiências. Em 2026, seguimos expandindo esse ecossistema, com provas que dialogam com diferentes momentos da vida do corredor e com tudo aquilo que só quem corre entende”, afirma Fred Wagner, CEO da TFSports.
A TFSports é a plataforma de bem-estar da Track&Field que promove eventos e oferta produtos e serviços ligados a um estilo de vida ativo e saudável.