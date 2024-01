Fifa The Best: a completa sandice que é premiar a temporada de Messi

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP Jogador de futebol tem de ser julgado pelo que Messi tem nas mãos nesta foto: taças

Como "ex-crítico de cinema", me sinto bem à vontade dentro da dicotomia amor/ódio às premiações. Afinal, diz-se o mesmo sobre toda bem sucedida cerimônia de láurea ao melhores do ano: trata-se do Oscar de seja lá o que for. E, assim, perpetua-se uma injustiça a cada esquina.

A verdade é que o ser humano é pródigo em criar armadilhas para si. A base do futebol é a torcida, e este contexto ganhou ares de sandice com o Fla-Flu Messi-Cristiano Ronaldo. A gente investiu no autoengano de que, pasmem, existe justiça em o troféu de craque do futebol.

Porque, no fim, fica parecendo que o esporte é a depuração da meritocracia, quando o talento limpo e puro é capaz de alçar a carreira de qualquer jovem sonhador. Isso é verdade — ainda que dependa de efeitos colaterais, como contexto, sorte, país de origem. Mas tal enviesamento esquece algo de básico nos Oscar de todas as demais áreas: é um prêmio de uma indústria.

O Oscar é, em essência, um prêmio de produtores. Uma autocongratulação de valor artístico irrisório. Claro, a gente não vai nunca vai aprender a não criar expectativa — ainda bem —, ainda que a gente deva saber lidar melhor com frustrações.

Dito isto, surge um "Oscar" nova a cada esquina. Nos videogames, outro hobby meu, o The Game Awards foi de chacota a referência na área após um arremedo de rebranding.

No futebol, o cenário ganhou peso quando a Fifa resolveu fundir sua até então irrelevante premiação com o mais gabaritado Ballon D'or, a "Bola de Ouro" dada pela revista France Football. O prêmio francófono (e eurocêntrico) remonta a 1956, quando a entidade máxima do futebol ainda tateava um nível mínimo de organização. Oficialmente, diga-se, o primeiro prêmio para um não europeu foi para Ronaldo, em 1997.

Prêmios honorários à parte, entre 2016 e 2019 a Bola de Ouro e o Prêmio da Fifa foram fundidos e, puxado pela rivalidade Cristiano Ronaldo/Messi, deu-se uma atenção indevida ao descalabro que é escolher o grande craque do mundo.

Julgar valor artístico por consenso de produtor é uma idiotice divertida. Já no esporte, a glória é a taça de campeão. A gente nunca pode perder isso de vista.



Gostam de diminuir os feitos de Pelé por dizer que ele ganhava amistosos de pedreiros. Isso quando a gente fala do único atleta tricampeão do mundo. O que dizer de Messi ser escolhido o melhor de um ano após meia temporada decepcionante no PSG e outra metade numa liga que não deve ficar entre as 10 mais relevantes do mundo?



Messi é muito maior do que o The Best. Ele fez bem em não se diminuir ao ir recebê-lo.