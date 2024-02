Não existe futebol brasileiro; só existe o meu time

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-02-2024: Delegação do Fortaleza chega ao aeroporto logo apos um atentado depois do jogo contra o Sport em Recife dentro do onibus. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Proponho um exercício a todo torcedor do Fortaleza. Se uma torcida organizada tricolor tivesse jogado pedras e bombas no ônibus do elenco do Sport, qual seria sua primeira preocupação?

E você, torcedor do Sport, se o elenco pernambucano tivesse sido vítima de uma tentativa de homicídio, que respostas você esperaria?

É difícil fazer uma análise desapaixonada sobre um esporte que orbita a paixão. A gente se ancora no que há de mais próximo, de mais íntimo.

Assim, afirmo que se o atentado fosse contra o elenco do Sport, grande parte dos tricolores defenderiam que uma punição esportiva motivada por um ataque de um grupo minoritário seria uma retaliação arbitrária. Se a barbárie fosse perpetrada contra jogadores do Leão pernambucano, muitos rubro-negros reforçariam o coro pedindo sanções dentro das quatro linhas.

Punir o Sport não seria uma forma de fazer justiça ao Fortaleza, que acumula perdas psicológicas, sociais, financeiras e esportivas ao ser vítima de um ato extremista. Mas talvez seja um caminho para coibir a repetição.

Existe uma forma pacífica de torcer em 2024? O verbo que a gente tenta aprender a conjugar é "coibir".

Não é sobre Sport e Fortaleza. Existe um histórico de violência dentro das torcidas de cada clube do Brasil. Lembro de adeptos do Tricolor trocando tiros com os do Botafogo em 2005. Lembro do presidente da agremiação tendo de selar a paz entre lideranças de duas organizadas que, em vez de compartilhar paixão, se dividiam em ódio.

Expulsar o Sport da Copa do Nordeste coíbe a violência? Proibir todos os torcedores de um time de entrarem no estádio faz com que os mentecaptos de sanha homicida aprendam a agir como seres humanos? Punir esportivamente ajuda a cessar a barbárie?

Só funciona se a premissa é que tais torcedores se importam com o time de fato. É como o cárcere, só faz diferença para quem tem medo de ser preso.

Acho que o Sport devia ser punido. Gravemente. Talvez por eu ser cearense. Talvez por eu ser Fortaleza. Mas a sensação de impunidade precisa perder força no futebol. Se nenhum ato tiver consequências e se essas consequências não ganharem peso gradual com a recorrência, qual o sentido de competir?

O que vai impedir uma torcida de tentar matar o craque do time rival?