Foto: Staff images / Cruzeiro Bandeira LGBTQIA+ no gramado do Mineirão

Estão abertas até a próxima segunda-feira, 25, as inscrições para o primeiro curso de Letramento LGBTQ+ promovido pela Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ+. E, antecipo, o evento online tem inscrições limitadas e no melhor preço: de graça.



Para quem ficou curioso, a proposta do curso é "promover uma compreensão aprofundada das questões de gênero, sexualidade e diversidade no contexto do futebol". Mais que isso, porém, a ideia é criar uma rede, um ambiente seguro, acolhedor e inclusivo para todos, todas, todes.



Serão 10 horas de papo, com direito a certificado e participações especiais. O curso acontece nos dias 25 a 29 de março, das 19 às 21 horas, de forma online e, repito, gratuita. A inscrição pode ser feita no seguinte link: www.canarinhoslgbtq.com.br/letramento.



Dito isto, o que é um letramento? É a capacidade de ler algum fenômeno social. A gente não aprende a ler o alfabeto na infância? Pois é. Ninguém nasce sabendo e a sociedade também precisa ser lida.



Existem conceitos, existem mudanças. Grosso modo, vamos a um exemplo. Quando eu nasci, falava-se em bar GLS. Depois veio o movimento GLBT, que viria a se tornar LGBT. Hoje, a sigla mudou tanto e segue mudando. Eu costumo usar LGBTQIA+. O Canarinhos usa LGBTQ+. E ninguém está errado, nem o GLS. O importante é saber do que se trata. Entender conceitos. Parar de confundir identidade de gênero com orientação sexual.



Conhecimento nunca é demais. O curso é uma chance de ampliar horizontes. Nunca é demais aprender, né?

Noivado em campo australiano

Era ainda novembro de 2021 quando, em uma das minhas primeiras colunas, eu elogiava a coragem do lateral australiano Josh Cavallo de, aos 21 anos, se assumir gay. À época lembrei de Justin Fashanu, primeiro jogador a sair do armário no futebol mundial e cuja carreira e vida foram breves e trágicas.

Hoje Josh tem 24 anos e está noivo de outro homem. Pode parecer bobagem e casamento é inegavelmente um ideal heteronormativo. Mas é algo histórico ver um atleta gay simplesmente vivendo sob os próprios ideais de felicidade. Algo que foi negado a Fashanu nos anos 1990.

A Austrália é um dos 35 países do mundo a autorizar o casamento homoafetivo. Ou seja, Cavallo e Leighton Morrel vão pode ser casar "em casa". Diga-se, o pedido de noivado também foi "em casa". Com apoio do Adelaide United, o jogador fez a proposta em pleno campo do Coopers Stadium.