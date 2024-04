Palmas para Alan Neto

Foto: Mauri Melo para O POVO em 11/3/2016 O apresentador Alan Neto comanda o programa Trem Bala

.

"Flavinho, o Alan já liberou a página?"

Bate as 22 horas, a pressão do fechamento no pescoço e, em meio à pandemia de Covid, o sistema avisa que Alan Neto está escrevendo a coluna diligentemente. Faça chuva ou faça sol. Na saúde ou na doença. No auge do futebol cearense ou na rebarba dele.

Alan Neto entregava sete colunas por semana, seis para o Esportes, uma para a Política. Tentava se recusar a ter férias, porque para ele trabalho fazia parte da própria essência. Em mais de dois anos e meio editando as sandices e genialidades que saíam daquela mente inquieta, não lembro de uma nuvem passageira tê-lo impedido de exercer o ofício.

A faceta pública, notória, do Alan era conhecida. O maquinista do Trem-Bala, polêmico, grandiloquente. Exagerado, claro. Um personagem de si mesmo, no rádio, na TV e na Internet.

Tardiamente, convivi com outros Alans. O primeiro foi o colega de trabalho, que, num primeiro momento, rejeitei naqueles arroubos de etarismo que a juventude nos sugere. Explico. Eu era repórter do Vida&Arte e sentava num computador de canto de Redação nas manhãs e tardes. Nas noites, ele assumiu a mesma máquina, que reconfigurava para as necessidades da idade.

Nunca falei da disputa de resoluções de tela com ele, que mal e mal sabia quem eu era. Mas aí virei editor e recebi ligação do Alan Neto — sabe, aquele, do Trem-Bala —, que de repente sabia meu nome. E foram anos de encontros de beijo no rosto e um generoso sorriso de quem sempre chamava os colegas de "meu amigo". Foi assim até a última vez que o vi, ainda neste ano, dias antes do acidente que deixou as páginas do O POVO órfãs.

Nesse ínterim, aprendi sobre os vários Alans. Pesquisando sobre o Pelé, para o especial dos 80 anos do Rei, me deparei com textos da mocidade do repórter.

Com o jornalista e amigo Brenno Rebouças, aprendi que Alan Neto não era só um comentarista esportivo, mas um apresentador de programa de auditório. O que ele fazia não se resumia ao esporte. Era entretenimento, era galhofa, era exagero, era espetáculo.

Daí terminar em palmas. Daí eu me despedir com palmas.