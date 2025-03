Oscar: é na alegria que o brasileiro se encontra

Foto: JOSE OSORIO/AFP Para a atriz Fernanda Torres, virar boneco de Olinda é uma consagração

Deus, o mais notório dos brasileiros, certamente há de ter previsto a necessidade de um Carnaval para extravasar a alegria do Oscar. Só um poder superior tupiniquim poderia ter decidido a data de equinócio de outono — em última instância, a janela da "festa da carne" — de forma que a primeira estatueta do cinema nacional fosse comemorado com desbunde nas ruas.

Foram gritos que me avisaram da vitória de "Ainda Estou Aqui", no domingo passado. O delay da minha TV me venceu, tal qual o fizera quando Juliette fugiu de paredão no BBB de 2021, ou quando Neymar marcou gol na prorrogação contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022. É que brasileiro não sabe comemorar só, e a maior catarse coletiva certamente será a próxima.

E assim, na segunda-feira de um Carnaval mais dourado, pudemos trajar orgulho com máscara de protagonista, como se o Oscar fosse nosso — porque enfim o é. Eis que deu traje de gala no Benfica, mãe e filha fantasiadas das Fernandas, mãe e filha indicadas ao Oscar.

É ainda mais significativo que tal catarse coletiva venha de um filme sobre a Ditadura Militar, que subjugou o País e matou centenas de brasileiros, como Rubens Paiva. A obra de Walter Salles se dedica à viúva Eunice Paiva, que insistia em sorrir — em fazer sorrir — e lutar mesmo afundada numa atmosfera de medo e tristeza.

É na alegria que o brasileiro se encontra. Nós não precisamos do Oscar para sermos gigantes. Mas o prêmio ajuda para que exorcizemos fantasmas do nosso passado do nosso jeitinho particular: com samba na avenida.