Ancelotti aumenta chance de hexa e de acomodação na CBF

Foto: LLUIS GENE / AFP Técnico Carlo Ancelotti no jogo Barcelona x Real Madrid, pela LaLiga

Agora que Carlo Ancelotti confirmou, eu finalmente acredito. A credibilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é tanta que é sensato duvidar do que ela mesmo divulgou na segunda-feira, 12. Fato é que no dia 26 de maio, o Brasil voltará a ter técnico, depois de dois meses à deriva.

Aliás, dois meses é menosprezar o descaso. Desde a saída de Tite, a seleção, a CBF, parecem assistir ao tempo passar. E não é como se tudo fosse mudar com a chegada do técnico mais vitorioso da história do futebol europeu de clubes.

Porque, sejamos sinceros, o legado máximo de Ancelotti é um título, sem raízes novas. A CBF trabalha em um oligopólio disfarçado de democracia, no qual a perpetuação de poder é a única razão de ser. As ondulações esportivas no máximo são capazes de estimular a autofagia institucional.

Em suma, Ancelotti não vem para curar o Brasil dos vícios de décadas. Não vem resgatar a cultura do país do futebol ou mostrar caminhos para que a nação volte a ter treinadores de elite. Ele surge tão somente como tábua de salvação de um presidente encruzilhado por antigos aliados que sentem cheiro de sangue.

O título talvez venha. Falamos da seleção brasileira de futebol, aquela, pentacampeã. Falamos de Carlo Ancelotti, dono de cinco Ligas dos Campeões, vencedor nos cinco principais campeonatos nacionais do mundo (Inglaterra com o Chelsea; Espanha com o Real Madrid; Itália com o Milan; Alemanha com o Bayern de Munique e França com o PSG). Ele é bom assim.

Carlo Ancelotti tem um último desafio na premiada carreira. A chance de se aposentar como o maior treinador da história. E, ganhando ou perdendo, será muito bem pago para isso. Terá ainda bastante estabilidade para trabalhar — algo que Fernando Diniz e Dorival Jr. nunca tiveram, pois assumiram a seleção com o cadafalso já montado.

Sou um eterno otimista. Chego a cada Copa do Mundo com a certeza do título. Ancelotti preenche ainda mais meu copo meio cheio.

Desta vez, porém, o prenúncio de bem-aventurança vem acompanhado de um sentimento mais apocalíptico. No íntimo, desconfio — tenho certeza — que a única solução para o futuro do futebol brasileiro seria uma eliminação acachapante que deixasse a Amarelinha fora do Mundial.

Porque a revolta é combustível da mudança. Quem sabe um desastre esportivo motivasse uma revolução na CBF?

Mas se nem uma goleada por 7 a 1, em uma Copa do Mundo em casa, foi capaz de mudar algo, é duvidoso que qualquer vexame tenha força suficiente para afetar o centro de gravidade que perpetua os poderes da CBF.