Flamengo e Palmeiras decidem quem é o maior time do Brasil

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Flamengo e Palmeiras são os times mais ricos do Brasil

Em 2009, a Argentina era isoladamente o país com mais título da Copa Libertadores, com 22. O Brasil tinha 13. No dia 29 de novembro, quando Flamengo e Palmeiras duelam para ser o primeiro brasileiro tetracampeão continental, o Brasil igualará o número de taças com o país vizinho, ambos com 25.

Isto é, desde 2009, foram três títulos argentinos contra 12 brasileiros. Mais que isso. A final entre Flamengo e Palmeiras garantiu o sétimo título consecutivo do futebol nacional no maior torneio do continente. A sequência começou com o bicampeonato do Fla, em 2019, na primeira final em jogo único da Libertadores. Em 2020 foi a vez do Porco ser bi; em 2021 virou tri; em 2022, o Mengo levantou o tri; em 2023, o Fluminense venceu pela primeira vez; feito repetido pelo Botafogo em 2024.

Leia mais Final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo decreta G7, veja probabilidades

Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores Sobre o assunto Final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo decreta G7, veja probabilidades

Flamengo e Palmeiras disputam 7ª final brasileira da Libertadores

Mas ainda que tenham decidido a Libertadores em 2021, o momento de Flamengo e Palmeiras permite leituras mais grandiloquentes. É um jogo capaz de cravar quem é o maior time brasileiro na história. Os dois times se digladiam em grande palco há anos, com investimentos que a maioria dos outros times nacionais — e nenhum dos não brasileiros na América do Sul — é capaz de sonhar.

Agora, eles disputam ponto a ponto um título nacional em 2025, algo que virou costume. Desde 2016, o Palmeiras foi tetra, o Flamengo foi bi e todos os demais somam três títulos. Agora, com igualdade de forças, eles se encontram em uma final que promete ser o capítulo máximo de uma hegemonia compartilhada.