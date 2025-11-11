Na era dos influenciadores, atletas podem vender conteúdo adulto?

Foto: Reprodução / Instagram / Kurts Adams Rozentals Kurts Rozentals, canoísta inglês, foi banido por dois anos do esporte por postar conteúdo adulto em redes sociais

Kurts Rozentals é — ou era — um canoísta britânico de 22 anos. Para complementar a renda, em janeiro ele abriu um OnlyFans. O argumento é de que o financiamento que ele recebia para treinar e competir era insuficiente para que fosse um atleta de elite e a plataforma de conteúdo pago seria uma maneira de incrementar a renda para que ele realizasse o sonho de participar de uma Olimpíada.

Em abril, veio uma suspensão. Agora, em novembro, o atleta foi banido por dois anos de competir pela Paddle UK, a confederação britânica de canoagem. A entidade aponta que Kurts postara vídeo explícito no Instagram e teria mentido ao sugerir que foi suspenso por causa do OnlyFans.

No programa olímpico de elite, ele recebia 16 mil libras (cerca de R$ 110 mil) por ano para se dedicar ao esporte, o que, segundo ele, é insuficiente para sustentar a vida de atleta em Londres — uma das cidades de custo de vida mais caro do mundo. Kurts, então, investiu em conteúdo adulto e, segundo ele, conseguiu acumulou 120 mil euros em poucos meses. Ou seja, mais de R$ 730 mil.

O argumento da Paddle UK basicamente apela para a semântica. Banir um atleta por dois anos é uma punição grave e Kurts não cometeu nenhum ato ilícito — crime — ou que trouxesse ganho esportivo — doping — a ele. Talvez seja de mau gosto. Talvez seja uma má influência. Mas atletas têm obrigação de ser inspiração?

Uma infração ética justifica ser banido de um esporte? O adultério não quebra regras da sociedade? Sendo assim, muito jogador de futebol já estaria preso. Justificada em comunicados de linguagem cifrada — claramente escritas por advogados com medo de processo —, a punição soa como moralista.

O que o jovem canoísta quiçá expôs foi a falta de glamour em esportes olímpicos menos celebrados. A confederação fica vulnerável a críticas quando um atleta de ponta — vice-campeão mundial sub-23 — tem mais facilidade de enriquecer com nudes do que com o esporte. Mas esta é a realidade das redes sociais. Quem mira no efêmero é mais premiado do que quem colhe do esforço. É a era dos influenciadores.

Sobre Kurts, questiono qual o foco dele. Desde que foi banido, ele parece estar aproveitando para lucrar mais com o assunto — e vendendo conteúdo adulto. Direito dele. Mas a motivação dele no esporte era dinheiro?

É injusto, mas o esporte pressupõe abnegação de aspectos da vida pessoal. O exemplo clássico é quem deixa de beber, de sair à noite, para acordar cedo para treinar. Mas viver com poucos recursos é um preço justo para o sonho de ser um campeão?