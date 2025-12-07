A rodada do fim do mundo

Foto: Samuel Setubal/O POVO e Mateus Amorim/Fortaleza EC Montagem com fotos de Pedro Raul, do Ceará, e Breno Lopes, do Fortaleza, antes do Clássico-Rei

Cinco times nordestinos disputaram a Série A 2025. Um recorde histórico. Um deles, o Bahia, está garantido na elite por mais um ano e vai até disputar a Copa Libertadores. Outro, o Sport, termina o Brasileirão de forma melancólica, sendo rebaixado como lanterna. E os outros três, Ceará, Fortaleza e Vitória, estão sob júdice dos deuses do futebol.

Com Sport e Juventude já despachados para a Série B 2026, restam duas vagas no elevador da queda. E dos cinco times na mira do destino, três são do Nordeste. Ou seja, das 10 combinações possíveis de rebaixados, apenas uma garante quatro equipes nordestinas na elite do futebol nacional na próxima temporada. O Santos, de Neymar e Vojvoda, e o Inter, de Abel Braga e cia, precisariam cair sob o cadafalso.

Ceará e Fortaleza, os nossos, entram em momentos distintos. O Alvinegro viu a estabilidade de um ano inteiro sucumbir ante uma perna final cruel, com duelos contra os quatro melhores times do Brasileirão. O Tricolor acertou o passo de forma quase milagrosa, transformando o impossível em improvável, o improvável em factível. Hoje, ambos depende de si mesmos para seguir entre os times de elite.

O fã de futebol, hoje, precisará de novo televisores ligados, com todas as partidas valendo um pouco mais ou um pouco menos. Mas a briga mais intensa é aquela da parte de baixo. O Ceará recebe o vice-líder Palmeiras; o Fortaleza pega o Botafogo no Rio de Janeiro; o Vitória encara o São Paulo em Salvador; o Inter pega o Bragantino em Porto Alegre; e o Santos duela com o Cruzeiro em casa.



