Purgatório LGBTQIA: pedido de casamento e ataque homofóbico na Alemanha

Durante o show do intervalo do Super Bowl, o cantor porto-riquenho Bad Bunny deu um "pulo" em um casamento antes de encenar um esquete de "Animaniacs" ao listar (quase) todos os países das Américas. O matrimônio era real, com bolo, certidão e o "coelho malvadão" de testemunha.

Meu preâmbulo heteronormativo se deve ao fato de que sempre tento mensurar o que é visto como normal em relacionamentos homoafetivos e o quanto nós, LGBTs, devemos ou não nos dobrar às expectativas sacramentais dos héteros.

No finzinho de janeiro, o árbitro amador alemão Pascal Kaiser pediu o namorado, Moritz, em casamento. O dobrar de joelhos ocorreu durante o jogo Colônia x Wolfsburg, pela Bundesliga, e o casal foi aplaudido por grande parte dos 50 mil presentes no RheinEnergie Stadion. Eles devem ter se sentido no céu.

No sábado, 7, Pascal foi agredido em casa por três homens encapuzados. Talvez não tenha nada a ver com o bonito pedido de casamento. Mas sou partidário da navalha de Occam — a explicação mais simples entre diferentes hipóteses é a mais provável.

Dentro da situação agora triste vivida pelo casal, tento encontrar um copo meio cheio para a situação. Desenhar um purgatório entre o céu do amor correspondido e o inferno da agressão supostamente homofóbica.

E a conclusão a que chego é que o ataque veio de alguém com medo da felicidade. Quis, assim, intimidar e inferir que LGBTs não têm direito ao amor público, algo tão facilmente ofertado aos heterossexuais.

A maioria dos LGBTs, pelo menos os da minha geração, já viveu o medo de segurar a mão, de beijar alguém de quem gosta em público. Isso quando o impulso não foi repelido por um amado pouco confortável com o risco.

Pascal e Moritz galgaram um palco de Bundesliga para expressar um desejo de estarem juntos. Com isso, mostram que é possível, o que permite que outros como eles sonhem com uma realidade semelhante.

E o sonho é o terreno inviolável, um sagrado particular, no qual ninguém é capaz de interferir.

Hoje, vi que Pascal fechou o perfil dele no Instagram, bem como o do casal. Que ele esteja bem e volte logo a ser capaz de construir aspirações — dele e dos demais.