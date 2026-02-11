Purgatório LGBTQIA: pedido de casamento e ataque homofóbico na Alemanha

Jornalista formado na Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi repórter do Vida&Arte, redator de Primeira Página e, em 2018, virou editor-adjunto de Esportes. Trabalhou na cobertura das Copas do Mundo (2014) e das Confederações (2013), e organizou a de 2018. Atualmente, é editor-chefe de Esportes do O POVO, depois de ter chefiado a área de Cidades. Escreve sobre a inserção de minorias (com enfoque na população LGBTQ+) no meio esportivo no Esportes O POVO
Meu preâmbulo heteronormativo se deve ao fato de que sempre tento mensurar o que é visto como normal em relacionamentos homoafetivos e o quanto nós, LGBTs, devemos ou não nos dobrar às expectativas sacramentais dos héteros.
No finzinho de janeiro, o árbitro amador alemão Pascal Kaiser pediu o namorado, Moritz, em casamento. O dobrar de joelhos ocorreu durante o jogo Colônia x Wolfsburg, pela Bundesliga, e o casal foi aplaudido por grande parte dos 50 mil presentes no RheinEnergie Stadion. Eles devem ter se sentido no céu.
Dentro da situação agora triste vivida pelo casal, tento encontrar um copo meio cheio para a situação. Desenhar um purgatório entre o céu do amor correspondido e o inferno da agressão supostamente homofóbica.
E a conclusão a que chego é que o ataque veio de alguém com medo da felicidade. Quis, assim, intimidar e inferir que LGBTs não têm direito ao amor público, algo tão facilmente ofertado aos heterossexuais.
A maioria dos LGBTs, pelo menos os da minha geração, já viveu o medo de segurar a mão, de beijar alguém de quem gosta em público. Isso quando o impulso não foi repelido por um amado pouco confortável com o risco.
Pascal e Moritz galgaram um palco de Bundesliga para expressar um desejo de estarem juntos. Com isso, mostram que é possível, o que permite que outros como eles sonhem com uma realidade semelhante.
E o sonho é o terreno inviolável, um sagrado particular, no qual ninguém é capaz de interferir.
Hoje, vi que Pascal fechou o perfil dele no Instagram, bem como o do casal. Que ele esteja bem e volte logo a ser capaz de construir aspirações — dele e dos demais.
