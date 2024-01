A Assembleia Constituinte de 1988 soube muito bem definir os três poderes de nossa democracia, bem como as funções de cada um, confiando ao Poder Legislativo a atribuição de propor leis e fiscalizar os atos do Poder Executivo, reservando a este a administração pública do Brasil. A intenção, evidentemente, era manter a autonomia de cada poder, bem como a harmonia entre eles. Essas prerrogativas não definem tão somente a nossa democracia, mas são as marcas de todo e qualquer regime político que se quer democrático.

Se relembro o ABC de um regime político democrático é porque vejo o Poder Legislativo federal avançando constantemente sobre as prerrogativas do Poder Executivo, ao ponto de desfigurar instituições fundamentais da democracia e de criar um clima de "velha política", o que pode levar à corrupção e, certamente, ao clientelismo e ao favorecimento de certos candidatos, especialmente em detrimento de novos candidatos. Sempre fui contrário às emendas parlamentares por elas levarem a uma sucessão de medidas clientelistas que ocasionam, sempre, negociações na origem, chantageando o governante ao exigir o pagamento de emendas em troca de votos, e, a negociação da alocação do dinheiro em obras do interesse do deputado o do senador.

Em vez do instituto das emendas desaparecer, essas não fizeram senão se multiplicarem ao ponto de direcionarem as verbas para deputados, senadores, bancadas, partidos, etc. o que leva a aplicar o dinheiro em obras a retalho, senão à corrupção, deixando no ar a ideia de venda e compra de votos.

Mas o mais grave dessa prática (as emendas) é o poder legislativo tomar o lugar do executivo na distribuição de verbas federais, de sorte que 24% do orçamento não obrigatório ficar ao cuidado do legislativo, dando-lhe uma função que a Constituição não lhe outorga. Trata-se de uma violação do pacto democrático. Em uma comparação com congressistas de países da OCDE, os congressistas brasileiros ficam no primeiro lugar com 24% do orçamento discricionário, e os congressistas da Estônia, num longínquo segundo lugar, seguram12,13%, seguido da Eslováquia, com 5,53%, dos Estados Unidos 2,4% e assim por diante

Da mesma maneira, nosso Congresso em vez de agir conforme a Constituição não hesita em modificá-la por sucessivas Ementas Constitucionais, usurpando o poder que deveria pertencer a uma Assembleia Constituinte. Dessa forma, os legisladores controlam os executivos, dificultando sua capacidade de gestão, sendo obrigados a negociar, senão a comprar votos para verem seus projetos aprovados.

Esse comportamento do Poder Legislativo tem também outra consequência negativa, a de favorecer nas eleições os detentores de dinheiro de emendas, em relação aos candidatos de primeira viagem. Vê-se, então, na administração do país, como as eleições são viciadas, pois na origem não há equidade nem igualdade de condição. Não são as urnas digitais que pervertem as eleições, como querem alguns, mas s os procedimentos que as antecedem, dando a impressão de um grande jogo de compra de votos, tudo sob o véu da legalidade.