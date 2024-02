"Mais de 70% dos brasileiros não sabem citar uma medida de Lula que ajudou as pessoas". Essa citação é a manchete da Revista Oeste, abertamente de extrema direita, para anunciar os resultados da pesquisa da Paraná Pesquisas, do dia 12 de fevereiro. A pesquisa fez a seguinte pergunta: "O(A)) Sr(a) saberia dizer alguma obra, medida administrativa ou benefício à população que o governo do presidente Lula realizou ou está realizando até o momento?" Não pretendo aqui analisar tecnicamente a feição da pesquisa: qual o método utilizado? Como, onde e por quem os questionários foram aplicados? etc.

Proponho-me responder objetivamente à questão da pesquisa, como se ela me fosse feita. Até onde minha memória o permite, enumerarei benefícios para todos os brasileiros ou classes e grupos deles já realizados pelo governo atual. Ficará claro que esse governo não é radical como a extrema direita gosta de declarar depreciativamente, mas reformista social, isto é, trabalha para uma gradual diminuição da miséria e da pobreza, embora (infelizmente) sem modificar a estrutura produtiva e organizacional da sociedade.

Na economia, benefícios gerais são evidentes. Quando se previa um crescimento da riqueza (PIB) de 0,06% a 0,08%, chegou-se a 3,%, com diminuição do desemprego e crescimento do emprego com carteira assinada; diminuição (pouco) do trabalho informal; baixaram a inflação e a Selic; elevaram-se a produção agrícola e as exportações; o salário mínimo foi reajustado com aumento real, de acordo com lei aprovada em governos anteriores; a faixa de isenção do imposto de renda foi elevada para até dois salários mínimos, beneficiando a maior parte da população; após aprovada a lei de salário igual entre homens e mulheres por trabalho e formação igual, o salário feminino cresceu mais do que o masculino. Mas o grande feito foi a aprovação da reforma tributária, que, apesar de tímida, trará benefícios ao longo dos próximos anos.

Embora as medidas econômicas tragam melhoramentos para os mais pobres, o governo, após somente um ano de governança, produziu ganhos sociais, no sentido de iniciativas dirigidas às classes mais pobres. Menciono: a perenização de 600 reais para o Bolsa Família, acrescido de 150 reais para criança, (programa reconhecido internacionalmente); a baixa, em 15,3%, do desemprego entre jovens; o recente lançamento de um projeto de subsídio ao aluno pobre de ensino médio, como ajuda para que não se evada da escola; a instituição do Fies Social, que visa o financiamento de 100% do curso superior em faculdades particulares; a efetivação do Desenrola que beneficia milhões de endividados, de maneira que possam renegociar sua situação e retornar ao mercado; a retomada do Minha Casa Minha Vida, de enorme significado para as famílias, o setor de construção civil e o emprego; o reajuste do Farmácia Popular e da Merenda Escolar, que vinha definhando há seis anos, bem como o Mais Médicos de enorme importância para a população interiorana; a reativação da campanha de vacinação em escala nacional; o combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal.