Por duas vezes, em artigo neste espaço mostrei que, entre os gravíssimos erros do governo de Bolsonaro, um se destacava sobremaneira: a introdução de militares e da religião na administração partidária da coisa pública. Os eventos do dia 8 de janeiro demonstram amplamente os riscos e as consequências de militares nos "affaires" do Estado. As forças armadas existem para proteger a Constituição, a democracia e a população, não para tramar contra elas, sendo armadas precisamente para cumprir essa nobre missão. Misturar poder armado e política sempre significa encrencas e enfraquecimento da República.

O mesmo pode ser dito da religião na política, como no discurso de Michelle Bolsonaro em cima de um Trio elétrico num evento eminentemente partidário. Michelle nega o Estado leigo e rejeita a tese da secularização do Estado, afirmando a vontade de supremacia e poder mundano de Igrejas Evangélicas, até "apontando para uma teocracia, uma forma de governo submetida a normas de uma religião", como escreve Ana Luiza Albuquerque. Michelle pregou: "Por um bom tempo fomos negligentes ao ponto de falarmos que não poderia misturar política com religião, e o mal ocupou o espaço. Chegou o momento da libertação. Eu creio em um Deus todo poderoso, capaz de restaurar e curar nossa nação".

A restauração e a cura da nação se dariam, portanto, pela supremacia de uma religião e seu controle do Estado para combater o mal? Isso mesmo: uma religião no controle da fé e da política, tirando toda possibilidade de ecumenismo religioso. As outras religiões seriam canceladas. Vê-se, então, o quanto essa visão é perigosa e a serviço, não da paz, mas do conflito.

O mundo no qual vivemos é plural, e cada vez mais se tornará cosmopolita, multirreligioso e secular. Uma das funções do Estado no nosso mundo é de criar um espaço de direitos humanos para cada um de seus concidadãos, por mais diferente que cada um seja. Por isso, o Estado não admite supremacia de nenhuma espécie, nem religiosa, nem partidária, nem étnica, nem racial etc. O Estado, as Constituições e as leis hão de ser seculares, abrangentes, deixando a cada um a possibilidade de agir de acordo com sua consciência, seus valores, sua fé e sua filosofia de vida.

A tarefa não é a busca de uma supremacia, mas a de uma união dentro de um mundo cada vez mais pluralizado. Tarefa difícil, por certo, mas sem a qual não haverá paz. Michelle estava correta quando aceitava a tese de que "não se poderia misturar religião e política". Porém a cura e a restauração de nossa nação não se darão, como pretende a mulher de Bolsonaro, pela supremacia de uma religião ou de uma força armada. A união somente poderá se dar pela "cura" das divisões econômicas, sociais e ideológicas, isto é, pelo respeito às escolhas de cada cidadão, nenhuma instituição querendo erigir muros, buscando a supremacia de sua religião ou de sua convicção política.

O discurso de Michelle é a confissão de uma vontade de poder intolerável e inaceitável. É uma afirmação do que poderá ocorrer se não houver uma resistência robusta. n