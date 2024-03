Nos anos 50 e 60 do século passado, falava-se muito em planejamento e desenvolvimento, conceitos quase que ausentes da economia e das ações da gestão pública nos dias de hoje. Na época, distinguia-se entre crescimento econômico e desenvolvimento. Crescimento se limitava basicamente ao aumento do PIB e era utilizado por economistas que defendiam a tese de que o aumento da riqueza produziria uma sociedade melhor e mais igualitária. Na realidade, acreditava-se que, via crescimento econômico, as sociedades subdesenvolvidas atingiriam o mesmo grau de desenvolvimento que as sociedades então desenvolvidas. Essa tese não se sustentou por um longo tempo e o Brasil contribuiu para sua derrocada. Com efeito, o país teve momentos de crescimento sem que as estruturas que o levavam à desigualdade fossem tocadas e mudadas de forma a produzirem maior igualdade e menos miséria e pobreza.

Hoje, está de volta entre economistas e comentadores na TV a teoria do crescimento. Esses "especialistas", a nível tanto nacional quanto internacional, em todos os países, recorrem à mesma ideia de que o crescimento econômico conduz ao desenvolvimento. Essa convicção produz cada vez mais desigualdade social. É que repetir a mesma fórmula não produz resultados diferentes; somente pode produzir o mesmo.

Os momentos em que houve mudanças significativas na organização social de uma sociedade foram momentos de crescimento econômico acompanhado de medidas de enorme importância, que promoveram uma considerável distribuição de renda, tais como impostos elevados sobre a renda, a riqueza e a herança dos mais ricos, sindicados fortes, aumento dos salários, educação de qualidade e grandes investimentos governamentais, o que significa que não há desenvolvimento sem transferência de recursos econômicos de uma classe para outra. São medidas impopulares para os ricos, mas absolutamente indispensáveis para quem mantém os olhos fixados na meta de uma sociedade mais justa. São medidas que podem ser tachadas de radicais, no sentido negativo da palavra, mas não o são diante dos efeitos benfazejos que produzem. Um país com uma sociedade menos dividida produz mais riqueza do que uma sociedade empobrecida.

É escandalosa a resistência brasileira à adoção dessas medidas e de outras capazes de transferir renda e riqueza de uma classe para outra. A elite não aceita reconhecer que o problema número um do Brasil seja a desigualdade social estrutural. Todas as iniciativas que visam estabelecer maior igualdade são julgadas radicais e qualificadas de esquerda ou comunistas para que não sejam adotadas. A extrema-direita e mesmo a direita não querem nenhuma medida para modificar a situação. Até a alta classe média e os profissionais liberais parecem não se incomodar com a desigualdade reinante, que os beneficia, já que compram serviços a preços aviltantes. Eles investem todas as suas fichas no crescimento econômico sem políticas fortes, apostando na continuidade do mesmo para mudar a situação. n