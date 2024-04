Uma conversa amigável entre diferentes intérpretes de nossa realidade política é difícil e até impossível, embora os agentes usem os mesmos conceitos ao longo da troca de opiniões e de argumentos. Os termos estão, logo, truncados e o papo caminha para ofensas pessoais. Caminha-se rapidamente para a "ignorância", como se diz na gíria. Na semana passada, um amigo me escreveu para se contrapor à seguinte frase minha: "a direita não quer as mudanças de transferência de renda".

O amigo continuou dizendo que "a direita não quer é que nós percamos os nossos direitos, a liberdade, principalmente, a de pensar; enquanto a esquerda defende é a perda de tudo isso, através de uma força militar; além de tirar tudo isso do povo, não toma as medidas necessárias de distribuição de renda".

O amigo com certeza se refere ao comunismo clássico, o da União Soviética e seus países satélites. Ele afirma que "se nada for feito, em breve teremos o comunismo no Brasil. Muitas medidas características de países comunistas já estão em vigor e a tendência é piorar". Esse texto do amigo é digno de discussão por representar a opinião de milhões de brasileiros. Haveria muito a argumentar, mas não o farei, preferindo trazer a opinião corajosa e correta, de acordo com meu próprio juízo, do ministro Francisco Joseli Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar.

O ministro trata e defende três temas. O primeiro diz respeito ao fim do comunismo no mundo e no Brasil. "O mundo mudou muito (...) O muro de Berlim caiu há muito tempo (...) O comunismo acabou, não existe no Brasil essa ideia (...) O comunismo não existe no Brasil". O segundo diz respeito ao Lula: "Lula é um sindicalista. Jamais o vi como um comunista (...) É que no Brasil trata-se a esquerda como se ela fosse comunista (...) Não há comunismo no país". A terceira ideia defendida é que "a esquerda não é comunista. Ser de esquerda é querer um Brasil melhor, mais solidário e que pense no mais pobre". Assim o militar consegue organizar os conceitos: o comunismo não existe mais no mundo; Lula é sindicalista e nunca foi comunista, bem como a esquerda brasileira não o é.

Um combate epistemológico e ideológico está em curso entre forças políticas e não em busca da verdade. O Militar percebe muito bem que o termo comunismo é utilizado maquiavelicamente quando a esquerda é qualificada de comunista. Daí, ele se apressar em redefinir o significado de esquerda. Diz ele: a esquerda não é comunista; ela quer um Brasil melhor, mais solidário, que pense no pobre. Não que jamais tenha havido uma fração da esquerda comunista. Houve, sim. Mas hoje até essa fração sumiu juntamente com as consequências da queda do muro de Berlim, restando alguns indivíduos e a Coreia do Norte.

Por outro lado, não há como concordar com meu amigo e sustentar que o país está perto de cair no comunismo, que já não existe mais. O que há é uma esquerda socialista. Um socialismo democrático ou uma social-democracia, que visam a igualdade social.