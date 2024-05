Maria: separar a construção religiosa dos fatos históricos

Escrevo seis dias depois do Dia das Mães, uma das festas católicas e brasileiras mais celebradas do ano, em uma comemoração comercial, familiar e religiosa. A figura central é Maria, mãe de Jesus, denominada de Nossa Senhora, modelo de todas as mães. Prestei uma especial atenção ao conteúdo das orações dirigidas, por católicos, na internet, a Nossa Senhora, nosso exemplo de mãe, amor maior e mais sublime de uma mãe pelo seu filho.

Assim, Maria de Nazaré toma uma dimensão universal, tornando-se "modelo" da relação entre mãe e filho. Ela passa a ser, simplesmente, "a mãe de Deus e a nossa mãe", ela que é "exemplo de filha obediente, mãe amorosa, esposa dedicada e fiel serva do Senhor", cabendo-nos "o privilégio de termos Maria como exemplo de Mulher e Maternidade". Pouco a pouco, a figura de Maria cresce, passando a ser o exemplo de "Mulher e Maternidade"; não somente de mãe, mas também de mulher. Vê-se, então, o peso da dimensão de Maria sobre as mães e as mulheres, pelo fato da grandiosidade e da solidez da situação e das qualidades que a fé lhe atribui.

Ocorre que devemos questionar a realidade dessa construção religiosa. Ultimamente, li livros e artigos de pesquisas recentes sobre o assunto e deparei-me com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mulher com um perfil bem diferente. De fato, os Evangelhos dizem muito pouco tanto sobre Maria quanto sobre Jesus no tempo anterior a seu encontro com João Batista e o início de sua peregrinação e pregação, parecendo até querer evitar o assunto.

O que sabemos é que Maria viveu em Nazaré, onde teve vários filhos (Tiago, José, Judas, Simão e algumas irmãs não nomeadas), sendo Jesus, o primogênito, chamado de "filho de Maria", e não filho de José, o que lança questionamentos a respeito do esposo de Maria e pai de Jesus. Tudo leva a pensar que, depois do nascimento de Jesus, José e Maria viveram como marido e mulher. De fato, a tradição foi reticente em aceitar que Maria tivesse tido outros filhos, além de Jesus, para não perder sua virgindade resguardada na concepção de Jesus. Mas os evangelistas não tiveram nenhum problema em afirmar que Maria teve vários filhos, como as escrituras recomendavam.

Desta forma, Maria de Nazaré viveu numa pequena vila, sem importância, tendo construído uma família numerosa, que seu marido, como carpinteiro, mantinha, de sorte que Maria não teve uma vida miserável, nunca tendo feito parte da classe social dos mais necessitados. Mas Maria viveu uma vida sem nenhum sinal de notoriedade ou de excepcionalidade, tudo levando a crer que ela desconhecia a grande missão que a esperava.

O objetivo desse artigo não é desvalorizar Maria, mãe de Jesus Salvador. Mas separar a construção religiosa coletiva promovida pela fé, dos fatos históricos conhecidos sobre Maria de Nazaré, como resultado de pesquisa. Assim, a grandiosidade de Maria não é fato histórico, mas ato de fé. Nossa Senhora é um modelo distante da vida dos crentes, enquanto a vida simples de Maria de Nazaré a aproxima dessas mesmas pessoas de fé. Assim como existem Jesus de Nazaré e Jesus Cristo, assim também há Maria de Nazaré e Nossa Senhora. Jesus de Nazaré e Maria de Nazaré são quase desconhecidos.