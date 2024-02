Quem chama mais atenção na sala? Não necessariamente quem tem mais conteúdo e nem quem tem mais competência, mas quem se faz ouvir.

Muito se fala de mulheres no poder nos dias de hoje. Por incrível que pareça, temos a impressão de que sempre se falou disso. Mas "não é o caso". Nossas memórias são curtas. Em 2017, a revista Exame fez uma capa "Mulheres no topo" e, em 2018, fez outra com o título "A lenta ascensão de mulheres no poder". Somente nos últimos cinco anos que começamos a realmente considerar mulheres em posições de destaque, liderança e influência de forma rotineira. A maioria das discussões ainda continuam lamentando a dificuldade de reconhecimento, ascensão e oportunidades.

Quando dentro da empresa se inicia a discussão de injustiça, sempre provoco o olhar para dentro. Sempre questiono o que nós estamos fazendo de equivocado para não alcançarmos a justiça que merecemos. Invariavelmente, a resposta está dentro de nós mesmos.

Quantas mulheres se promovem com a confiança e ousadia dos seus pares? Quantas mulheres se valorizam com a descrição de qualidades que parece ser tão fácil para os homens?

Observa-se: nos EUA, somente 11% de comediantes de stand up são mulheres, apenas 22,3% de cantores são mulheres e, entre os profissionais da atuação, 38,6% são mulheres. Todos estes percentuais aceleraram no último década para demonstrar quão recente é a promoção feminina na nossa sociedade. Escolhi estas 3 profissões por necessitarem de um altíssimo nível de ousadia, expressividade e vaidade.

A mulher tem característica muito mais modesta do que seu par. Se cobra por conteúdo e perfeição, enquanto peca quando se trata da divulgação das suas competências e experiências, que vão muito além das vivências profissionais. A trajetória de qualquer mulher que hoje se oferece como executiva e ou conselheira foi construída de passos desafiadores e complexos independentemente da profissão que escolheu.

Apesar de sua modéstia, a mulher se destaca por uma profunda resiliência e uma habilidade especial em enfrentar desafios. Cada passo desafiador e cada escolha complexa contribui para a riqueza de sua narrativa, moldando uma liderança que vai muito além das expectativas, definindo-a como uma figura inspiradora.

A provocação que faço então é de deixar de ser modesta e passar a ser ousada. Faz sua voz ser ouvida!