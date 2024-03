No mundo corporativo, nunca se falou tanto em ESG. Provoco a reflexão sobre como cada um de nós estamos abordando isso no dia a dia da empresa, e, mais ainda, no nosso cotidiano. ESG passou a ser exigido e deixou de ser somente um conceito para nos tornarmos capitalistas mais conscientes. No entanto, não é possível abraçarmos o ESG sem que nós mesmos acreditemos. Nunca foi tão importante investirmos na nossa própria essência, aprofundarmos nossos conhecimentos e questionarmos o que realmente nos move em nosso caminho.

Em um curtíssimo espaço de tempo, a forma de fazermos negócios mudou. A alta liderança precisa estar envolvida e absorvida se desejar uma verdadeira transformação. No entanto, continuamos encontrando jovens recém-ingressados nas empresas liderando as ações de ESG, jovens sem voz. Diariamente surgem mais aplicativos, mais consultorias, mais workshops para nos convencer de quão rápido podemos elevar nosso score de ESG. Não existe caminho milagroso para mostrar para a Bolsa de Valores ou para os consumidores que mudamos e somos responsáveis e sustentáveis.

Como é possível ter este reconhecimento de empresa responsável se nós mesmos não fomos tocados por dentro? Cada um de nós na alta gestão deveria estar investindo tanto do seu tempo no olhar interno quanto no resultado final. É o mergulho dentro de si que provocará a maior transformação do seu negócio.

Além disso, a integração efetiva dos princípios ESG requer uma mudança cultural profunda nas organizações. Não basta apenas adotar métricas e indicadores; é essencial fomentar uma mentalidade sustentável que permeie todos os níveis da empresa. Os líderes devem promover uma cultura de transparência, responsabilidade e inclusão, reconhecendo que o comprometimento com o ESG vai além de relatórios anuais. Essa mudança cultural implica em promover um ambiente em que as práticas socialmente responsáveis estejam entrelaçadas com as operações diárias e influenciem as decisões estratégicas.

É importante ainda estender os esforços de conscientização sobre ESG para além dos muros corporativos. Colaborar com parceiros de negócios, comunidades locais e outras partes interessadas é fundamental para promover uma abordagem mais ampla. Dessa forma, o comprometimento com o ESG transcende a esfera empresarial, contribuindo para uma transformação maior em todas as esferas da vida.