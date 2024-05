Economia circular na prática

Foto: DIVULGAÇÃO Anette de Castro, empresária

Fala-se tanto da economia circular, mas na prática, quanto investimos para alcançar os objetivos amplamente divulgados e incentivados? Como está o nosso olhar e a nossa competência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a reutilização dos nossos resíduos naturais, de modo a suprir a crescente demanda por produtos naturais e sustentáveis?

O Brasil detém professores e pesquisadores competentes e qualificados, além de recursos para pesquisa e desenvolvimento. No entanto, o senso de urgência para o time to market é lento. Temos uma abundância de produtos chineses à base de bambu (mas com alto nível de plásticos) a preços baixíssimos, mas pouca oferta das nossas próprias fibras naturais. Um desafio para aumentar o uso de materiais sustentáveis é a falta de infraestrutura e sistemas para apoiar o uso desses materiais em larga escala.

Muitos materiais sustentáveis ainda são mais caros ou menos amplamente disponíveis do que os tradicionais, dificultando sua adoção pelas empresas. Além disso, muitas vezes faltam regulamentações ou incentivos claros para promover o uso de materiais sustentáveis, dificultando para as empresas justificar os custos adicionais associados a essa prática. Precisamos sair de um plano minimalista de reciclagem e reutilização e avançar para um plano macro que realmente faça diferença no nosso meio ambiente e nas nossas vidas. Um plano que mude a nossa situação climática e nos proteja de catástrofes como as que estamos enfrentando no Rio Grande do Sul.

Para isso, é essencial investir em educação, inovação e políticas públicas que incentivem a economia circular de maneira robusta e efetiva. Somente assim poderemos construir um futuro sustentável e resiliente. Parcerias público-privadas podem ser uma ferramenta poderosa nesse processo, unindo recursos e expertise para desenvolver soluções eficazes e escaláveis. Além disso, a conscientização da sociedade como um todo é fundamental. Programas de educação ambiental desde a infância podem formar uma geração mais consciente e proativa em relação ao consumo sustentável.

Campanhas de marketing e comunicação devem reforçar os benefícios da economia circular, não apenas para o meio ambiente, mas também para a economia e a saúde pública. A mudança de comportamento em massa só será possível com o esforço conjunto de governos, empresas e cidadãos comprometidos com um futuro melhor. n